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Новости

Магнитная буря обрушилась на Алтайский край

, ИА "Амител"
Она продлится до 15:00
Фото: stranicy.ru

Фото: stranicy.ru

Магнитная буря ударила по Алтайскому краю. Об этом сообщает лаборатория рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН.

Судя по предоставленным графикам, началась буря около девяти часов утра и продлится приблизительно до 15:00. Вероятность сильного магнитного шторма ученые оценили в 5%. 

Чаще всего магнитные волны воздействуют на людей, страдающих сердечно-сосудистыми или психическими заболеваниями, утверждают специалисты. Во время магнитных бурь у людей могут возникать головные боли, вероятны нарушения сна, обострение хронических заболеваний, упадок сил.

Особое внимание на свое здоровье в эти дни стоит обратить людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями. 

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

22.11.2020 09:59
- гость -

А я чувствую меня куда то с утра тянет...?!
Вот прям шепчет мне на ухо что то не хорошее... А я сопротивляюсь! Ведь завтра на работу... Не хорошо когда приходишь в понедельник на работу, а от тебя магнитной бурей пахнет, вчерашней...

22.11.2020 10:24
1

Офигеть, прям по Алтайскому краю ударила!
Остальным повезло.

22.11.2020 11:04
- гость -

Есть вещества, которые помогают от радиации.Но в небольших количествах.

22.11.2020 11:05
- гость -

До 15:00 надо продержаться.

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