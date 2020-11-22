Почти рекорд. Больше 24 тысяч россиян заболели ковидом за сутки

За минувшие сутки в России скончался 401 человек, зараженный коронавирусом. Как передает федеральный оперштаб по мониторингу ситуации с коронавирусом, общее число летальных исходов достигло 36 179.

За минувшие сутки лабораторно подтвердили 24 581 случай заражения коронавирусом, общее число заболевших достигло 2 089 329 человек. Стоит отметить, что это очень близко к антирекорду, зафиксированного днем ранее.

Лидерство по суточному приросту удерживает Москва (+6575), на втором месте – Санкт-Петербург (+2668), на третьем – Московская область (+949). Алтайский край с 232 новыми инфицированными занимает 22-ю строчку.

В России за прошедшие сутки выписали из больниц – 18 008 человек. Всего COVID-19 переболели 1 595 443 пациента.