Алтайские полицейские нашли таинственно пропавшее стадо овец

Алтайские полицейские нашли стадо овец из 22 голов, которое в полном составе покинуло место вольного выпаса, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.

За помощью к правоохранителям обратился 63-летний владелец стада овец из села Селезнево (Павловский район). Он пояснил, что его животные таинственным образом исчезли, после того как он их выпустил пастись.

Мужчина искал своих овец с 8 по 16 ноября, но тщетно. Сотрудникам полиции это дело оказалось по плечу.

"Полицейские опросили свидетелей, проверили жителей района, состоящих на криминальном учете, – уточнили в ведомстве. – Прочесали ближайшие лесные массивы и соседние местности. В результате поисковых мероприятий пропавшие овцы в полном составе были замечены в лесу".

Правоохранительные органы призвали владельцев животных ответственно относиться к организации их выпаса и надлежащим образом контролировать этот процесс.