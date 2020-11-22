Диетолог призвала россиян отказаться от шампанского в Новый год

Россиянам в новогоднюю ночь следует быть размеренными в еде и воздержаться от спиртного, в том числе и традиционного для этого праздника бокала шампанского, заявила диетолог Ольга Григорьян в интервью радио "Говорит Москва".

"Ночная еда никогда не приветствовалась, и не будет приветствоваться не только диетологами, но и врачами всех специальностей, – подчеркнула эксперт. – Ночью желудочно-кишечный тракт должен отдыхать. Мы переедаем, плюс еще и алкоголь, шипучие напитки – это большой стресс для организма".

По ее словам, опасность для здоровья таких действий красноречиво показывает статистика выездов медицинских бригад в новогоднюю ночь. В частности, наблюдается наплыв в больницы людей с панкреатитами, инфарктами и почечными коликами.

Григорьян рекомендовала поужинать в 7-8 часов, а потом погулять. По ее словам, можно отдать дань традиции, открыв шампанское, но пить его при этом совсем не обязательно.

Как ранее писал amic.ru, главный внештатный специалист-диетолог Минздрава России, научный руководитель Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности, академик РАН Виктор Тутельян рассказал, что нужно для того, чтобы похудеть. Для этого, по мнению специалиста, нужно исключить из рациона сахар и жирную пищу.