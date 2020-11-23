Пьяная пара устроила дебош в барнаульской церкви

Пьяные мужчина и женщина устроили дебош в Александро-Невском соборе на улице Антона Петрова в Барнауле.
Как рассказал очевидец в паблике "Инцидент Барнаул", 20 ноября во время вечерней службы в храм пришла нетрезвая пара. Во время богослужения мужчина сел на пол, за что получил замечания со стороны прихожан. Завязалась словесная перепалка, в ходе которой выпивший посетитель заявил, что может ходить в церковь, когда захочет, и не важно, в каком он находится состоянии.
Священнослужитель вместе с прихожанами вывели дебоширов из здания, после чего началась драка с участием по меньшей мере пяти человек. Дальнейшая судьба пары неизвестна.
Комментарии
Священнослужитель вместе сприхожанами вывели дебоширов из здания, после чего началась драка с участием по меньшей мере пяти человек.
Вот только не надо говорить, что драка была организована случайными прохожими, а "священнослужитель вместе сприхожанами" белые и пушистые.
Почему не надо??? Если этот тип пришел бухой и вел себя вызывающе.... Было сделано замечание на что тот дерзко ответил и понеслось.
Чему учил Иисус?
Варианты ответов:
1. Ударили тебя по одной щеке, подставь другую.
2. Ударили тебя по одной щеке, оскорбись, вместе со священнослужителем и толпой прихожан выведи обидчика из храма и избей.
Религия до добра не доведёт.
Синячил человек себе по-тихому, а тут лезут всякие со своими "не так стоиишь", "не так молчишь"... и вот результат- гражданин объявлен хулиганом!
Это разборка питерская.
Хорошо хоть цел остался, а не по частям в мешке политиленовом.
достало уже быдло пьяное повсюду, нигде от них спасения нет, даже в храме Господнем
достало уже быдло
Действительно, устраивающее самосуд быдло достало. Без ножа уже ходить страшно.
23.11.2020 08:07
Дмитрий
Почему не надо??? Если этот тип пришел бухой и вел себя вызывающе....
Чем он вызывающе себя вёл? То что на пол сел? А чё сесть негде? Всё ждём что кто-то из знати на коне вьедет? Вот у католиков лавочки - все седят и вникают в службу! Всё для людей.
23.11.2020 08:49
-меcный
Так пусть идут к католикам и сидят, а раз пришли в православный храм , то стоять придется. Там цари с боярами стояли, а тут пьянь дебоширная.
Кстати, что там на счет пьянства? Уж не порок ли это?
23.11.2020 08:49
-меcный-
Люди там не только сЕдят, но и когда им станет скучно, еще и лИжат.Там ведь как можно и на скамейках, можно и под.Все для людев.(
Это были бесы-провокаторы в обличье людей. Господь испытывал православных на терпенье и все прощенье, а они испытание не прошли.
Там цари с боярами стояли, а тут пьянь дебоширная.
23.11.2020 09:07
- гость -
Ничё у тебя кумиры на которых ты ровняешся? Не сотвори себе кумира - это откуда, ты ничем не ошибся?
Пришли люди уставшие, присели напол раз больше негде, в чём проблема то, никого не трогали, а до них
дое..докапались? Что Исус разве выпившы запрешял в церковь входить или на полу там сидеть? Есть что привести из библии на эту тему? Или как всегда как и с масками?
Если просто сидел пьяный, никого не трогал, не задирался, зачем было провоцировать, неясно. Неверные действия.
Повезло парочке что не в мечеть пришли
пуси райдерс местного разлива)