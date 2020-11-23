Пьяная пара устроила дебош в барнаульской церкви

Пьяные мужчина и женщина устроили дебош в Александро-Невском соборе на улице Антона Петрова в Барнауле.

Как рассказал очевидец в паблике "Инцидент Барнаул", 20 ноября во время вечерней службы в храм пришла нетрезвая пара. Во время богослужения мужчина сел на пол, за что получил замечания со стороны прихожан. Завязалась словесная перепалка, в ходе которой выпивший посетитель заявил, что может ходить в церковь, когда захочет, и не важно, в каком он находится состоянии.

Священнослужитель вместе с прихожанами вывели дебоширов из здания, после чего началась драка с участием по меньшей мере пяти человек. Дальнейшая судьба пары неизвестна.