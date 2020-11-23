Тина Канделаки пошутила над Собчак, выложив кадры с откровенной фотосессии

Телеведущая Тина Канделаки разместила в своем Instagram-аккаунте бэкстейдж с фотосессии и в подписи к нему публично подшутила над Ксенией Собчак.

На опубликованной видеозаписи Канделаки позирует с фотоаппаратом Polaroid. На ведущей надето золотое платье с глубоким декольте, которое едва прикрывает грудь.

"Если прислушаться, можно услышать, как Ксения Анатольевна смотрит мой Инст со словами: "Только бы случайно не лайкнуть", – написала Канделаки.

Подписчики оценили чувство юмора, а многие признались, что любят наблюдать за их перепалками в Сети. При этом одна из фанаток решила успокоить своего кумира, написав, что Собчак уже давно ее заблокировала.

Напомним, что некогда Канделаки и Собчак были подругами, однако в 2013 году поругались из-за возникших разногласий на почве совместной деятельности.