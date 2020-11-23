35 российским банкам предрекли дефолт в 2021 году

Сразу 35 российских банков находятся под угрозой дефолта и лишения лицензии на горизонте ближайших четырех кварталов, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование агентства "Эксперт РА".
Аналитики уверены, что банковский сектор продолжает стагнировать. В сложившейся обстановке не наблюдается ни улучшения среднего значения качества по банковскому сектору, ни точечного повышения устойчивости наиболее уязвимых кредитных организаций.
При этом текущий запас прочности остается под риском, а восстановление финансовых показателей и темпов производства капитала до уровня 2018-2019 годов откладывается не менее чем на год.
Ранее amic.ru сообщал, что в 2021 году россияне будут не только больше платить за ЖКХ, но и лишатся защиты от штрафов и отключений за долги.
Комментарии
Сразу 35 российских банков находятся под угрозой дефолта
а то, останется только сильнейший сбер)))