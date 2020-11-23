Российские вирусологи назвали главные ошибки при сдаче теста на COVID-19

Перед сдачей теста на COVID-19 пациенту не стоит пить воду, курить и сморкаться, а медики в лабораториях должны подбирать правильное время для взятия анализов и соблюдать процедуру.

Рекомендации дали несколько врачей-вирусологов, которых опросил РБК. По словам главврача клиники "Твой доктор" Татьяны Романенко, мазок окажется бесполезным, если пациент высморкался перед взятием. Также она посоветовала не использовать антисептические растворы перед пробой, а врачам – учитывать время для анализа.

Завкафедры инфекционных болезней РУДН Галина Кожевникова отметила, что в течение трех часов человек не должен пить, курить или чистить зубы. Однако ложноотрицательный результат может появиться и из-за низкого качества самого теста. По словам доктора биологических наук Алексея Аграновского, точность отечественных систем оставляет желать лучшего.