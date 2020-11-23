Владимир Путин показал свою комнату отдыха в Ново-Огарево

Президент России Владимир Путин впервые показал журналистам комнату отдыха в своей резиденции в Ново-Огарево. Соответствующие кадры были представлены в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

Интерьер помещения выполнен в светлых тонах. В нем находятся телевизор, диван, два кресла и небольшой стол – за ним глава государства и побеседовал с журналистами.

"Проходите, пожалуйста", – сказал президент съемочной группе, чтобы ответить на вопросы о прекращении конфликта в Карабахе.

Как отметил корреспондент Павел Зарубин, до этого момента никто не видел, что находилось в этой комнате.

Ранее сообщалось, что Путин пока не планирует обращаться к нации на фоне пандемии.