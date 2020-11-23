Владимир Путин показал свою комнату отдыха в Ново-Огарево

Президент России Владимир Путин впервые показал журналистам комнату отдыха в своей резиденции в Ново-Огарево. Соответствующие кадры были представлены в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".
Интерьер помещения выполнен в светлых тонах. В нем находятся телевизор, диван, два кресла и небольшой стол – за ним глава государства и побеседовал с журналистами.
"Проходите, пожалуйста", – сказал президент съемочной группе, чтобы ответить на вопросы о прекращении конфликта в Карабахе.
Как отметил корреспондент Павел Зарубин, до этого момента никто не видел, что находилось в этой комнате.
Ранее сообщалось, что Путин пока не планирует обращаться к нации на фоне пандемии.
Комментарии
Это бункер
заварите это бункер уже нафиг
не верю. Хреновый артист и ему уже никто не верит.
Да-да, мы знаем, что у него машина волга ГАЗ-21 и прицеп.
По телику Соловьева наверно смотрит
А девушек паренек уже не любит, или он только в сорокинской гусеничке себя выявляет как мужчина?!
23.11.2020 10:51
- гость -----------У кого чего болит. Похоже у тебя самого уже давно на пол-шестого, да еще и умишком бог обидел, называть 68-летнего человека пареньком, это точно не от большого ума.
Не понял, а где галера?
23.11.2020 11:04
- гость -
Ну у тебя ума палата, только и хватает зализывать обнуленного - отними 20 лет и лихие девяностые - вот и паренек!