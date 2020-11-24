Шоу-балет, музыка и Дед Мороз. Где в Барнауле провести новогодний корпоратив

Банкетный зал "Командор" открывает прием заявок на новогодние корпоративы. Гостей ждет шоу-программа от профессионального ведущего, шоу-балет и живой вокал, а также Дед Мороз и Снегурочка. Стоимость банкета на одну персону – 2600 рублей. Из них 2100 рублей – заказ по меню европейской кухни, 500 рублей – оплата программы.

В зале есть все необходимое для проведения торжества: звуковое и световое оборудование, большой LED-экран, сцена с гримеркой для приглашенных артистов, welcome-зона. При желании также можно установить фотозону.

Просторный светлый зал на 160 человек подходит не только для новогоднего праздника, но и для других торжеств – свадеб и юбилеев, а также фуршетов, корпоративов, конференций. Помещение оформлено в серо-белых тонах, что позволяет совместить его с любой цветовой гаммой мероприятия.

Средний чек торжества на одну персону – 1800 рублей. Есть возможность поставить на стол свои фрукты, алкогольные и безалкогольные напитки. Для гостей работает парковка.

Банкетный зал "Командор"

Адрес: Барнаул, ул. Балтийская, 44б

Тел.: +7 929 393-21-20