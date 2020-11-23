Алтайский Минздрав опроверг информацию о дефиците лекарств для ВИЧ-инфицированных

В медицинских организациях Алтайского края имеется достаточный запас антиретровирусных препаратов для непрерывного обеспечения пациентов с ВИЧ-инфекцией, состоящих на диспансерном учете. Об этом amic.ru сообщили в региональном Минздраве.

Напомним, ранее ВИЧ-инфицированные из Алтайского края пожаловались представителям общественного движения "Пациентский контроль" на невозможность проведения необходимых исследований крови для анализа эффективности принимаемых лекарств. Также пациенты сообщают о нехватке дорогостоящих препаратов. Из-за этого врачам приходится назначать лекарства, которые вызывают побочные действия.

"Для проведения антиретровирусной терапии используются лекарственные препараты в различных лекарственных формах: твердые формы (таблетки, капсулы), жидкие формы (растворы, суспензии, сиропы). Лекарственный препарат лопинавир/ритонавир представлен в различных формах: в виде таблеток и раствора, при этом они одинаково эффективны и безопасны. Лечение больных ВИЧ-инфекцией осуществляется в соответствии с Национальными рекомендациями по диспансерному наблюдению и лечению больных ВИЧ-инфекцией и с учетом инструкции по медицинскому применению лекарственного препарата. В случае развития у пациента нежелательного явления на прием антиретровирусного препарата оперативно, в индивидуальном порядке проводится коррекция лечения с целью сохранения приверженности к терапии", – заявили в краевом Минздраве.

При этом в ведомстве подчеркнули, что вопрос обеспечения ВИЧ-инфицированных пациентов препаратами находится на особом контроле министерства.