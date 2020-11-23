СК проверит семью погибшего в ДТП с Ефремовым на лжесвидетельство

Следственный комитет проверит семью погибшего в ДТП с артистом Михаилом Ефремовым на лжесвидетельство по заявлению гражданской жены Сергея Захарова, Ирины Стерховой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ее адвоката Вадима Никулина.

"По ее (Стерховой) мнению, они (Захаровы) давали ложные показания в судебном заседании и на предварительном следствии. Проверка проводится в настоящее время", – сказал юрист.

Стерхова также утверждает, что супруга Захарова, Маргарита, лгала, когда говорила, что муж регулярно давал ей деньги, жил с ней и часто приезжал из Москвы, а Стерхову при этом семья погибшего вовсе не знала.

Один из адвокатов Ефремова, Андрей Алешкин, в свою очередь, заявил, что в случае подтверждения фактов лжесвидетельства у защиты артиста появятся основания для отмены приговора.

Напомним, вечером 8 июня пьяный Михаил Ефремов устроил смертельную аварию в центре Москвы. Его автомобиль вылетел на встречную полосу и протаранил фургон службы доставки, водитель которого от полученных травм скончался в больнице. 8 сентября артиста приговорили к восьми годам колонии общего режима, однако позднее суд смягчил наказание на полгода.