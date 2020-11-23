Александр Емельяненко оценил идею присвоения Хабибу Нурмагомедову звания Героя России

Российский боец MMA Александр Емельяненко прокомментировал идею присвоить непобежденному чемпиону UFC в легком весе Хабибу Нурмагомедову звание Героя России, пишет "Все про спорт".

"Хабиб молодец, сделал очень много для смешанных единоборств и вообще боев. Великолепные заслуги. Но если и давать звание Героя России, то в первую очередь кому-то с фамилией Емельяненко", – подчеркнул спортсмен, отметив, что неважно, кто именно получит награду – он или его старший брат Федор, который "безоговорочно опередил всех и до сих пор продолжает выступать".

Боец также выразил мнение, что Нурмагомедов рано заявил об уходе. По его словам, проводя по два боя в год, Хабиб мог бы "еще 10 раз подраться".

Ранее чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов объявил о завершении карьеры. Последний поединок 32-летнего российского бойца состоялся 24 октября, где спортсмен удушающим приемом одолел американца Джастина Гейджи.

После этого депутат Госдумы Гаджимурад Омаров выступил с идеей присвоить бойцу Хабибу Нурмагомедову звание Героя России.