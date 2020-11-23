На развитие злокачественных опухолей влияет не сама еда, а способ ее приготовления. Если пища "загрязнена" минеральными удобрениями и канцерогенами, то это пагубно влияет на желудочно-кишечный тракт и повышает риск заболевания, рассказал онколог-хирург Михаил Мяснянкин.

По его словам, такое может произойти, если жарить мясо и овощи на одном и том же подсолнечном масле.

"Если оно используется несколько раз, то, естественно, все канцерогенные вещества начинают накапливаться", – подчеркнул врач в беседе с Пятым каналом.

Кроме того, Мяснянкин посоветовал убрать из рациона алкоголь, поскольку он также повышает риск развития некоторых видов рака.

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