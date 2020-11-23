На развитие злокачественных опухолей влияет не сама еда, а способ ее приготовления. Если пища "загрязнена" минеральными удобрениями и канцерогенами, то это пагубно влияет на желудочно-кишечный тракт и повышает риск заболевания, рассказал онколог-хирург Михаил Мяснянкин.
По его словам, такое может произойти, если жарить мясо и овощи на одном и том же подсолнечном масле.
"Если оно используется несколько раз, то, естественно, все канцерогенные вещества начинают накапливаться", – подчеркнул врач в беседе с Пятым каналом.
Кроме того, Мяснянкин посоветовал убрать из рациона алкоголь, поскольку он также повышает риск развития некоторых видов рака.
Ранее главный онколог Минздрава назвал первые симптомы рака легких.
Комментарии
Никто не знает отчего рак возникает. Среди больных много тех, кто вёл здоровый образ жизни и вдруг... вот у них недоумённых вопросов масса. Как анекдот про кавказца, который дожил до ..........лет. "Я-то, что - не пил, не курил и т.д., а мой старший брат и пьёт, и курит..."...