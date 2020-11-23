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"Почта России" рассказала, почему переехало отделение в микрорайоне Почтовый

, ИА "Амител"
Как отметили в УФПС Алтайского края, решение приняла администрация Новоалтайска
Фото: Дмитрий Гришин / vk.com/barneos22

Фото: Дмитрий Гришин / vk.com/barneos22

В УФПС Алтайского края объяснили, почему отделение почтовой связи 658084, которое находится с микрорайоне Почтовый в Новоалтайске, переехало на новое место. Ранее на это пожаловались местные жители.

Как объяснили amic.ru в "Почте России", отделение находилось в арендованном помещении администрации Новоалтайска. В связи с тем, что здание признали аварийным, мэрия вынесла постановление о необходимости переезда. Сейчас документы, необходимые для этого, находятся на согласовании, а отделение 658084 временно переместили в почтовое отделение 658087  на ул. 22 Партсъезда, 9.

При этом на работе это не отразилось, утверждают в УФПС. Почтальоны все так же доставляют клиентам на дом пенсии, пособия, другие соцвыплаты, письма и газеты. Подчеркивается, что площадь помещения отделения 658087 превышает 170 кв. м. Это позволяет соблюдать социальную дистанцию. Также в отделении доступна услуга предварительной записи. Можно выбрать удобное время посещения, заранее забронировав время через сайт Почты России или мобильное приложение.

Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

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