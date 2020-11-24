Места хватит всем. Тест-драйв семиместного Mitsubishi Outlander

Проверенная временем силовая установка, простая и понятная система управления, стильный кожаный салон, брутальный внешний вид, маневренность, высокий клиренс и хороший обзор – это все о Mitsubishi Outlander. А у семиместного Outlander есть еще одно важное преимущество. Что это за авто, оценил радиоведущий FM-Продакшн Максим Конаков во время тест-драйва от Автоцентра АНТ, единственного официального дилера Mitsubishi Motors в Алтайском крае.

И люди, и вещи

Главное отличие этой модели от "старшего брата" – третий ряд сидений в багажнике. В автомобиле с комфортом могут разместиться до семи человек. Кресло водителя выполнено из качественных материалов и имеет удобную посадку: можно смело отправляться в дальнюю дорогу, не переживая за спину и ноги. То же самое можно сказать и о пассажирских креслах.

Не забыли о безопасности и комфорте на задних местах – обязательные трехточечные ремни, а также подстаканники по краям кресел. Для совсем маленьких путешественников есть надежные и легкие крепления ISO-FIX для детских сидений.

Если сзади сядут взрослые люди, то место для ног перед сиденьем можно увеличить за счет регулировки второго ряда кресел по вылету (это добавит целых 200 миллиметров). А еще можно регулировать подголовник по высоте. И все посадочные места оборудованы подушками безопасности.

При этом инженерам не пришлось жертвовать полезным объемом (в чем особое преимущество Outlander) или какими-то важными функциями автомобиля. Дополнительное места находятся там, где в пятиместном можно было расположить инструменты или небольшой груз.

Итак, если в авто поедет сразу семеро, то объем багажника составит 128 литров. Если же задний ряд кресел не понадобится, его очень легко сложить в ровный пол и увеличить объем до 477 литров (как и в обычном Outlander). А при сложении второго ряда кресел багажник и вовсе получается больше 1600 литров.

Отлично едет

Самый вместительный из семейства Mitsubishi построен на базах двух комплектаций: Intense+ и Ultimate. На выбор автовладельцам предоставляется два двигателя: двухлитровый мощностью 146 л.с. и 2,4 литра – 167 л.с.

Оба варианта подходят и для городского потока, и для ровных трасс за городом, и для неасфальтированных дорог. И оба отлично работают и на 92-м бензине.

Вы почувствуете разгон уже с самых низких оборотов, но за расход топлива можете не переживать. Например, топовый двигатель укладывается в семь литров на "сотню" на загородной трассе. В смешанном городском трафике Outlander употребляет вполне адекватные объему и мощности 8-9 л на 100 км.

Также комплектация предполагает полный привод, а он у Mitsubishi не простой. Система S-AWC собирает данные о крутящем моменте двигателя, степени нажатия педали акселератора, скорости вращения каждого колеса и угла поворота рулевого колеса. А также анализирует, как едет автомобиль – разгоняется или тормозит, движется по прямой или проходит повороты. Все это поможет в нужный момент удержать автомобиль на необходимой траектории и вывести из опасного заноса.

Это Mitsubishi, детка

Семейный – не значит нестильный. Внешне автомобиль ничем не отличается от своих пятиместных братьев. Тот же узнаваемый стиль Dynamic Shield, выразительный дизайн головной оптики, а также светодиодная полоска дневных ходовых огней.

В комплектации уже включены 18-дюймовые легкосплавные диски. А большие боковые зеркала и окна обеспечивают водителю не только отличный обзор и контроль над дорожной ситуацией, но и придают автомобилю внушительности.

Как и 215 мм дорожного просвета. Парковка даже у высокого бордюра не заставит нервничать, а спускаться в какую-нибудь подземную стоянку можно без страха поцарапать бампер. И хотя это действительно большое авто, оно имеет отличную маневренность в дороге и во дворах. Минимальный радиус разворота 5,3 м.

По набору технологий и инженерных решений Outlander на семь мест не отстает ни от своих собратьев, ни от современных тенденций. Он оснащен мониторингом слепых зон, системой предотвращения столкновений при парковке, динамической системой курсовой устойчивости и приятный бонус – электропривод двери багажника.

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