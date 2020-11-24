Для стройки и отделки. Холдинг "Алтайлес" запускает производство ламинированных плит

Павловский деревообрабатывающий комбинат запускает новый проект: выпуск ламинированных плит MDF. Это готовый продукт для строительной и мебельной отраслей. Из таких плит изготавливают напольные покрытия, мебельные фасады, стеновые панели.

Объем инвестиций в производство составит порядка 3 млрд рублей, что позволит выпускать 150 тысяч кубометров ламинированной плиты в год. Для реализации инвестпроекта нужно увеличить мощность и качество подаваемой электроэнергии. Чтобы решить эти вопросы, Павловский ДОК посетили министр промышленности и энергетики Алтайского края Вячеслав Химочка и директор Алтайского филиала "Россети Сибирь" Николай Пантелеев.

"У предприятия есть интересный проект в продолжение развития – ламинирование плит MDF. Одновременно у предприятия есть потребность в увеличении мощностей и качества подаваемой электроэнергии. Наше министерство изучит возможности использования инструментов государственной поддержки", – отметил министр Вячеслав Химочка.

Николай Пантелеев подчеркнул, что эффективная работа такого крупного предприятия невозможна без развития энергокомплекса. Директор "Россети Сибирь" также заметил, что нужно совместно искать решения, которые позволят увеличить мощности и улучшить качество электроснабжения.

"За последние 20 лет лесная отрасль страны сильно преобразилась, в том числе благодаря таким комбинатам, как Павловский ДОК. Новая линия сделает нас еще ближе к широкому потребителю. Это значимый шаг не только для компании, но и для региона. Общий бюджетный эффект составит порядка 4,5 миллиарда рублей за весь период реализации", – рассказал гендиректор холдинга "Алтайлес" Иван Ключников.

Отметим, что развитие глубокой переработки древесины и выпуск востребованной на отечественном и зарубежном рынках продукции – это одно из поручений президента по развитию лесной отрасли страны.