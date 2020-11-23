Лукашенко заявил о "большом пробеле" в патриотическом воспитании белорусов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в патриотическом воспитании молодежи республики наблюдается большой пробел. Об этом сообщает агентство "БелТА".

"Мы видим как один из основных недостатков в этой ситуации отсутствие настоящего патриотизма, особенно у наших мужиков. Прежде всего у тех (видим по студентам), которые не прошли службу в вооруженных силах, которые не пробовали этого хлеба. Правда, есть и среди прошедших, но это единицы. Поэтому в патриотическом воспитании у нас большой пробел, его надо ликвидировать", — сказал глава государства на встрече с министром обороны Виктором Хрениным.

Напомним, что 9 августа в Белоруссии прошли очередные президентские выборы. На них в шестой раз победил Александр Лукашенко, набрав свыше 80% голосов. Тогда же в республике начались массовые акции протеста и забастовки на предприятиях.