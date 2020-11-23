Алтайская лыжница вошла в состав сборной России на первом этапе Кубка мира

Алтайская лыжница Яна Кирпиченко по итогам контрольных стартов в финском Муонио вошла в состав сборной России для участия в первом этапе Кубка мира. Спортсменка показала третий результат среди российских лыжниц на дистанции 10 километров классическим стилем, а в гонке свободным стилем была среди соотечественниц седьмой.

Как сообщает "Алтайский спорт", первый этап Кубка мира по лыжным гонкам пройдет в финской Руке 27—29 ноября. 27 ноября спортсменки выступят в спринте классическим стилем, а 28 и 29 ноября пройдут индивидуальные гонки на 10 и 15 километров классическим и свободным стилями.

В состав женской национальной сборной также вошли: Алиса Жамбалова, Христина Мацокина, Наталья Непряева, Екатерина Смирнова, Татьяна Сорина и Юля Ступак.