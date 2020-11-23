На Алтае из-за аномально теплой погоды начали таять горные реки

С наступлением холодов в Горном Алтае замерзли небольшие горные реки. Однако с 21 ноября в регионе началась оттепель и водоемы верховьях рек Куюмка и Чемалка начали оттаивать, что вызвало резкое течение.

Как рассказали местные жители в соцсетях, подтоплений из-за таяния двух малых рек нет, а лед унесло в Катунь. Эту же информацию подтвердили и в региональном ГУ МЧС, отмечает ТАСС.

"Вода вышла из берегов, но приусадебные участки и жилые дома не подтопило. Было лишь кратковременное подтопление участка автотрассы – ущерба вода не нанесла", – сообщили в ведомстве.

Сейчас сотрудники "Горно-Алтайавтодора" устраняют последствия стихии. Как доложили в Instagram-аккаунте учреждения, дорожники пробивают борозды в теле наледи, отводят воду, устраивают водозадерживающие дамбы, углубляют русла рек и обрабатывают скользкие участки дороги противогололедными материалами.