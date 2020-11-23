Врач сообщил, когда затормозится рост новых случаев коронавируса в России

Врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов заявил, что прирост новых случаев коронавируса в России остановится после того, как 60-70% населения перенесут инфекцию.

Когда этот показатель достигнет 80-90%, то эпидемия "затухнет естественным путем". При этом ускорить процесс развития иммунной прослойки поможет вакцинация, отметил эксперт в беседе с РИА Новости.

Медик добавил, что главной цифрой, на которую нужно ориентироваться, является число летальных случаев. Если оно растет, значит, медицина не справляется.

За последние сутки в России зарегистрировали 25 173 случая COVID-19 – это рекорд с начала пандемии. Всего в стране заболели свыше 2,1 млн человек, скончались 36 тысяч пациентов.