"НЛО" захватили "Изумрудный". Барнаульцы довольны

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
105 уличных фонарей начали работать в полном объеме по периметру парка "Изумрудный". Жители совершают вечерние прогулки по освещенным дорожкам, радуются долгожданному благоустройству территории и отмечают, что фонари по форме похожи на НЛО, рассказали горожане в беседе с корреспондентом amic.ru.
Напомним, работы по благоустройству "Изумрудного" ведутся в рамках муниципальной программы "Формирование современной городской среды". Кроме фонарей, там появилась современная велопешеходная дорожка протяженностью около двух километров.
Для ее обустройства подрядчики демонтировали старое покрытие, подготовили основание из щебня и песка, установили бордюрный камень. Треть дорожки отсыпали мелким отсевом, остальную часть заасфальтировали. Также вдоль дорожек посадили деревья и газон, сообщает пресс-центр мэрии.
Комментарии
Скучный город. Насыпать в парке кучу песка. О чудо новость! Срубли дерево! Боже! Ещё чудо! Срочно пишем!. Поставили фонарь. Браво. Новость. Не надоело??? Напишите как врачи живут? Они герои. Пишите о людях. Это всегда интересно
24.11.2020 08:00
Барнаулец
Недавно была новость про героя-пожарника Воронкова
Вчера про отца-героя Трофимова
Напрасно вы так про наш аул отзываетесь
какой нафиг изюмрютдный? Всю жизнь парком БМК был!!! Достали эт новомодные левые названия, у парка есть старое настоящее под которым его знают все!!!!
Барнаульцу и прочим недовольным, которые возмущаются, тем, что хорошеют исторические места нашего родного города.
За эстетикой последует этика. Бытие определяет сознание. Было уже время, когда доярок и передовиков производства возвеличивали. И где эти доярки с рабочими теперь? Нужно трансформировать среду обитания и общественные пространства и за этим последует улучшение внутренних качеств людей.
за этим последует улучшение внутренних качеств людей
Щаз! Размечтались! Разломают все эти фонари, как и новые скамейки в одном из скверов... Дярёвня не любит такую среду обитания, им навозцу подавай и разруху, которая у них в голове.
Надо сходить и посмотреть. Потом выскажусь, но подозреваю, что понравится.