"НЛО" захватили "Изумрудный". Барнаульцы довольны

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

105 уличных фонарей начали работать в полном объеме по периметру парка "Изумрудный". Жители совершают вечерние прогулки по освещенным дорожкам, радуются долгожданному благоустройству территории и отмечают, что фонари по форме похожи на НЛО, рассказали горожане в беседе с корреспондентом amic.ru.

Напомним, работы по благоустройству "Изумрудного" ведутся в рамках муниципальной программы "Формирование современной городской среды". Кроме фонарей, там появилась современная велопешеходная дорожка протяженностью около двух километров.

Для ее обустройства подрядчики демонтировали старое покрытие, подготовили основание из щебня и песка, установили бордюрный камень. Треть дорожки отсыпали мелким отсевом, остальную часть заасфальтировали. Также вдоль дорожек посадили деревья и газон, сообщает пресс-центр мэрии.