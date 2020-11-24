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"НЛО" захватили "Изумрудный". Барнаульцы довольны

, ИА "Амител"
В парке установили более 100 новых фонарей

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

105 уличных фонарей начали работать в полном объеме по периметру парка "Изумрудный". Жители совершают вечерние прогулки по освещенным дорожкам, радуются долгожданному благоустройству территории и отмечают, что фонари по форме похожи на НЛО, рассказали горожане в беседе с корреспондентом amic.ru.

Напомним, работы по благоустройству "Изумрудного" ведутся в рамках муниципальной программы "Формирование современной городской среды". Кроме фонарей, там появилась современная велопешеходная дорожка протяженностью около двух километров.

Для ее обустройства подрядчики демонтировали старое покрытие, подготовили основание из щебня и песка, установили бордюрный камень. Треть дорожки отсыпали мелким отсевом, остальную часть заасфальтировали. Также вдоль дорожек посадили деревья и газон, сообщает пресс-центр мэрии.

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Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

24.11.2020 08:00
Барнаулец

Скучный город. Насыпать в парке кучу песка. О чудо новость! Срубли дерево! Боже! Ещё чудо! Срочно пишем!. Поставили фонарь. Браво. Новость. Не надоело??? Напишите как врачи живут? Они герои. Пишите о людях. Это всегда интересно

24.11.2020 08:25
- гость -

24.11.2020 08:00
Барнаулец

Недавно была новость про героя-пожарника Воронкова
Вчера про отца-героя Трофимова

Напрасно вы так про наш аул отзываетесь

24.11.2020 08:56
-меcный-

какой нафиг изюмрютдный? Всю жизнь парком БМК был!!! Достали эт новомодные левые названия, у парка есть старое настоящее под которым его знают все!!!!

24.11.2020 09:05
Итальянец

Барнаульцу и прочим недовольным, которые возмущаются, тем, что хорошеют исторические места нашего родного города.

За эстетикой последует этика. Бытие определяет сознание. Было уже время, когда доярок и передовиков производства возвеличивали. И где эти доярки с рабочими теперь? Нужно трансформировать среду обитания и общественные пространства и за этим последует улучшение внутренних качеств людей.

24.11.2020 09:56
тю!

за этим последует улучшение внутренних качеств людей

Щаз! Размечтались! Разломают все эти фонари, как и новые скамейки в одном из скверов... Дярёвня не любит такую среду обитания, им навозцу подавай и разруху, которая у них в голове.

24.11.2020 10:03
- гость -

Надо сходить и посмотреть. Потом выскажусь, но подозреваю, что понравится.

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