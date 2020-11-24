До -10 градусов похолодает в Алтайском крае 24 ноября

Во вторник, 24 ноября, жителей Алтайского края ожидает прохладный день с гололедицей на дорогах, информируют в Гидрометцентре региона.

По данным синоптиков, утром будет изморозь и туман. Днем температура воздуха составит от -5 до -10 градусов. В отдельных районах выпадет снег. Скорость северного ветра составит от 3 до 8 метров в секунду, без порывов.

В Барнауле утром также ожидается изморозь. В светлое время суток столбики термометров покажут от -6 до -8 градусов. Преимущественно без осадков. Скорость ветра не превысит 8 метров в секунду.