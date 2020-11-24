Многие люди в надежде защититься от коронавируса рассчитывают на витамины. Однако их прием не спасет потенциальную жертву от инфицирования, заявил врач и телеведущий Евгений Комаровский на своем YouTube-канале.

"Все, что вы слышали про цинк, про витамин D, витамин С – это все не имеет никакого отношения к вероятности заболеть", – сказал Комаровский, отметив, что врачи действительно могут советовать витамины пациентам, но лишь тем, у кого наблюдается их дефицит, чтобы болезнь не перешла в тяжелую форму.

По словам ведущего, факт заражения зависит от двух показателей: от того, с каким количеством вируса встретится человек, и от того, в каком состоянии будет его организм в этот самый момент.

Комаровский отметил, что единственным способом гарантированно избежать заражения будет вакцина.

Накануне в России зарегистрировали 25 173 случая COVID-19. Всего в стране заболели свыше 2,1 млн человек, скончались – 36 тысяч пациентов.