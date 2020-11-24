Глава Роспотребнадзора призвала усилить контроль за ковидными ограничениями

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19 заявила, что в регионах необходимо усилить контроль по ограничительным мерам из-за коронавируса.
"Ограничительные мероприятия в условиях распространения коронавирусной инфекции в субъектах РФ в подавляющем большинстве субъектов уже приняты... Я бы хотела обратить внимание на необходимость усиления контроля за принятыми решениями об ограничениях", – цитирует РИА Новости главу ведомства.
Ранее Анна Попова продлила срок постановления о санитарно-эпидемиологических правилах профилактики COVID-19 до 1 января 2022 года. Это значит, что россиянам и дальше придется носить маски и соблюдать социальную дистанцию.
Накануне в России выявили 25 173 случая COVID-19. Всего в стране заболели свыше 2,1 млн человек, скончались – 36 тысяч пациентов.
Комментарии
Запретить и не пущать. Это всё что они могут.
А как же лечить.? Или ограничить и все, пусть дохнут.
24.11.2020 07:48
- гость -
Вы только сейчас про это поняли? Отказ в приеме больных в больницах, отсутствие лекарств в аптеках, длительное время ожидания скорой... "Забота" чиновников и правительства о людях - заставить носить намордники и сидеть дома без средств к существованию...
А может нада в первую очередь обеспечить население средствами индивидуальной защиты, не?
А как же лечить.? Или ограничить и все, пусть дохнут.
а лечить применяя принцип сортировки из военной медицины, как было доложено министром здравоохранения работодателю пескова)))
А как же лечить.?
О! насчет врачеванья мы с Христианом Ивановичем взяли свои меры: чем ближе к нат
уре, тем лучше, — лекарств дорогих мы не употребляем. Человек простой: если умрет, то и так умрет; если выздоровеет, то и так выздоровеет. (c)
классика знает все )))