Глава Роспотребнадзора призвала усилить контроль за ковидными ограничениями

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19 заявила, что в регионах необходимо усилить контроль по ограничительным мерам из-за коронавируса.

"Ограничительные мероприятия в условиях распространения коронавирусной инфекции в субъектах РФ в подавляющем большинстве субъектов уже приняты... Я бы хотела обратить внимание на необходимость усиления контроля за принятыми решениями об ограничениях", – цитирует РИА Новости главу ведомства.

Ранее Анна Попова продлила срок постановления о санитарно-эпидемиологических правилах профилактики COVID-19 до 1 января 2022 года. Это значит, что россиянам и дальше придется носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

Накануне в России выявили 25 173 случая COVID-19. Всего в стране заболели свыше 2,1 млн человек, скончались – 36 тысяч пациентов.