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Новости

Поджигателя часовни в Горном Алтае направили на принудительное лечение

, ИА "Амител"
Мужчина получит медицинскую помощь в психиатрической больнице
Фото: Maxim Toporskiy

Фото: Maxim Toporskiy

Гражданина одной из стран ближнего зарубежья признали виновным в поджоге православной часовни Архангела Михаила у горы Белухи в Горном Алтае, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Действия поджигателя квалифицировали по статье "Умышленные уничтожение имущества, совершенное из хулиганских побуждений путем поджога". Ущерб превысил 1,9 млн рублей.

"Суд признал доказанным совершение подсудимым деяния, запрещенного уголовным законом, и назначил ему принудительную меру медицинского характера в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях", – констатировали в ведомстве.

Как уже писал amiс.ru, часовня Архангела Михаила сгорела дотла ночью 13 июня 2020 года. Ее построили в память о погибших в горах спасателях, туристах и альпинистах в 2006 году. Она была самым высокогорным православным культовым местом в России и одним из наиболее фотографируемых туристами объектов в окрестностях Белухи.

В июле сбор средств на реконструкцию церкви объявила православная организация прихода Покрова Божьей Матери села Усть-Кокса. Восстановительные работы начались при поддержке властей Республики Алтай.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

24.11.2020 09:40
- гость -

Почему там должна стоять избушка РПЦ, а не буддистский храм или мечеть?

24.11.2020 09:44
- гость -

Они не могут поверить в то, что против попов идут здравомыслящие люди, ненавидящие РАБСТВО, смирение, покорность и необхожимость подставлять 2 щеку, когда ударили по первой! Теперь испортят репутацию мужику психбольницей. Это карательная психиатрия самая настоящая.

24.11.2020 10:03
- гость -

Ну вот и соседи по палате за коллегу своего впряглись...

24.11.2020 10:18
- гость -

24.11.2020 10:03
- гость --Не иначе очевидец.

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