Поджигателя часовни в Горном Алтае направили на принудительное лечение

Гражданина одной из стран ближнего зарубежья признали виновным в поджоге православной часовни Архангела Михаила у горы Белухи в Горном Алтае, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Действия поджигателя квалифицировали по статье "Умышленные уничтожение имущества, совершенное из хулиганских побуждений путем поджога". Ущерб превысил 1,9 млн рублей.

"Суд признал доказанным совершение подсудимым деяния, запрещенного уголовным законом, и назначил ему принудительную меру медицинского характера в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях", – констатировали в ведомстве.

Как уже писал amiс.ru, часовня Архангела Михаила сгорела дотла ночью 13 июня 2020 года. Ее построили в память о погибших в горах спасателях, туристах и альпинистах в 2006 году. Она была самым высокогорным православным культовым местом в России и одним из наиболее фотографируемых туристами объектов в окрестностях Белухи.

В июле сбор средств на реконструкцию церкви объявила православная организация прихода Покрова Божьей Матери села Усть-Кокса. Восстановительные работы начались при поддержке властей Республики Алтай.