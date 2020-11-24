Первый этнокемпинг с тюркскими юртами появится в Алтайском крае

На территории особой экономической зоны "Бирюзовая Катунь" создадут первый в Алтайском крае кемпинг с тюркскими юртами.

Как пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу краевого управления по развитию туризма, проект турфирмы "Арго" получил грантовую поддержку Ростуризма и для региона это будет первый глэмпинг подобного формата.

"Это совершенно новый для региона турпродукт с погружением в историческую ретроспективу – турист сможет пожить в "домах", подобных тем, в которых многие столетия жили тюрки-кочевники", – сказал собеседник агентства.

Как рассказала директор компании Ирина Слесарева, проект планировался давно и экологическое и этническое жилье востребованы у туристов из европейской части России и иностранцев. Юрты из войлока планируют завезти из Киргизии, и несмотря на стилизацию, по сути, они будут представлять собой полноценные номера.

Также на территории особой экономической зоны в рамках другого гранта Ростуризма компания "Арго" планирует создать эко-этнотропу "Бирюзовая". Планируется, что путь пройдет по живописным местам, а по маршруту расположат копии или детали объектов, отсылающих к культуре древних народов Алтая, – элементы курганов и писаниц.

По словам инициатора проекта, работа будет вестись совместно с этнографами, археологами, фольклористами как из соседней Республики Алтай, так и из Алтайского края. Проект реализуется в партнерстве с АлтГУ – его специалисты взяли на себя геодезические работы и ландшафтный дизайн