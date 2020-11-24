Появление одышки является самым "грозным" симптомом COIVD-19, заявил замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

"Самый грозный симптом – появление на фоне респираторных симптомов одышки", – цитирует специалиста ТАСС.

Пшеничная отметила, что в таком случае стоит немедленно обращаться к врачу, а во время пандемии сочетание респираторных симптомов с потерей обоняния в большинстве случаев говорит о развитии коронавирусной инфекции. При этом такая комбинация не является специфичной для COVID-19 и встречается при иных заболеваниях, а потому подтвердить наличие коронавируса можно только тестированием.