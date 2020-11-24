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Алтайские власти предложили создать в каждой школе собственный оперштаб по COVID-19

, ИА "Амител"
По мнению министра образования Максима Костенко, так учебные заведения будут быстрее реагировать на ситуацию
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Министерство образования Алтайского края рекомендовало каждой школе создать собственный оперштаб по борьбе с COVID-19, в который ведомство советует включить родительский комитет.

"Если ситуация с заболеваемостью детей и учителей ухудшается, решение о полном или частичном переходе на удаленку должно приниматься быстро, но чтобы родители были к этому готовы. Сейчас такое время", – пояснил министр Максим Костенко в разговоре с "Алтайской правдой".

Также глава ведомства сообщил, что после длинных каникул эпидемическая ситуация в школах заметно улучшилась. Перед уходом на каникулы болели или находились на самоизоляции 1400 педагогов, а сейчас число таковых снизилось до 300 человек. Кроме того, меньше стали болеть и сами ученики. По словам Костенко, сейчас заболеваемость у детей снизилась в три с лишним раза и составляет около 0,3%.

Отдельно министр отметил, что главная задача и школьников, и учителей сейчас – наверстать упущенное, поскольку в условиях ускоренного освоения программы сокращается количество часов на повторение, закрепление, тесты и контрольные работы. Алтайский институт развития подготовил рекомендации для учителей, как верно использовать оставшееся до каникул время.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

24.11.2020 14:22
- гость -

Очередная ИБД для отписки от пугливого министра.

24.11.2020 14:23
- гость -

Ну этот в своем репертуаре: только и умеет, что штабы создавать да дурацкие методички издавать. Нет чтобы что-то дельное предложить!

24.11.2020 14:26
- гость -

А все власти со всем "министерствами" ликвидировать за ненадобностью.

24.11.2020 14:30
- гость -

ну как получилось так, что на свете появились люди, которые получают нормальные деньги за очень глупые идеи

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