Алтайские власти предложили создать в каждой школе собственный оперштаб по COVID-19

Министерство образования Алтайского края рекомендовало каждой школе создать собственный оперштаб по борьбе с COVID-19, в который ведомство советует включить родительский комитет.

"Если ситуация с заболеваемостью детей и учителей ухудшается, решение о полном или частичном переходе на удаленку должно приниматься быстро, но чтобы родители были к этому готовы. Сейчас такое время", – пояснил министр Максим Костенко в разговоре с "Алтайской правдой".

Также глава ведомства сообщил, что после длинных каникул эпидемическая ситуация в школах заметно улучшилась. Перед уходом на каникулы болели или находились на самоизоляции 1400 педагогов, а сейчас число таковых снизилось до 300 человек. Кроме того, меньше стали болеть и сами ученики. По словам Костенко, сейчас заболеваемость у детей снизилась в три с лишним раза и составляет около 0,3%.

Отдельно министр отметил, что главная задача и школьников, и учителей сейчас – наверстать упущенное, поскольку в условиях ускоренного освоения программы сокращается количество часов на повторение, закрепление, тесты и контрольные работы. Алтайский институт развития подготовил рекомендации для учителей, как верно использовать оставшееся до каникул время.