Илон Маск вошел в тройку богатейших людей мира

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск пробился в тройку богатейших людей мира, по версии издания Bloomberg.

Текущее состояние бизнесмена оценивается в 128 миллиардов долларов. Этот показатель позволил ему закрепиться на второй строчке рейтинга.

Достичь таких результатов миллиардеру удалось благодаря стремительному росту акций его компаний. Маск с начала года заработал 100 млрд долларов, тем самым в несколько раз нарастив свой капитал.

Первую строчку рейтинга по-прежнему занимает глава Amazon Джефф Безос (182 млрд долларов), на третьем месте расположился сооснователь Microsoft Билл Гейтс (128 млрд).