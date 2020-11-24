Доктор Мясников посоветовал россиянам звать на Новый год как можно больше гостей

Телеведущий и врач Александр Мясников рекомендует россиянам не отказываться от празднования Нового года и советует провести праздник в большой компании родственников и друзей.

По словам Мясникова, из-за пандемии коронавируса жителям страны уже пришлось отказаться от празднования 9 Мая и Пасхи, что никак не повлияло на распространение инфекции, а для самих людей стало большой жертвой.

"Как Новый год встретишь – так его и проведешь! Поэтому и встречать надо соответственно этому семейному празднику. Не думайте о том, сколько гостей можно пригласить! Приглашайте всех, кого хотите видеть: семья, друзья. Хотите провести НГ вдвоем – хорошо, соберется большая семья и друзья еще – прекрасно!" – написал доктор в своем Telegram-канале.

Мясников заметил, что с точки зрения эпидемиологов людям не стоит "кучковаться", но, по его мнению, это справедливо для кроликов, а людям же нужно радоваться жизни. В противном случае население поглотят недуги в тысячу раз страшнее, чем COVID-19.

При этом врач посоветовал отказаться от празднования в ресторанах и посещения корпоративов, а также не бояться выходить на свежий воздух – по словам Мясникова, там риск заразиться коронавирусом минимален.