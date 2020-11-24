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Доктор Мясников посоветовал россиянам звать на Новый год как можно больше гостей

, ИА "Амител"
Врач посоветовал не забывать о праздниках, иначе жителей страны поглотят недуги, страшнее COVID-19
Фото: profile.ru

Фото: profile.ru

Телеведущий и врач Александр Мясников рекомендует россиянам не отказываться от празднования Нового года и советует провести праздник в большой компании родственников и друзей.

По словам Мясникова, из-за пандемии коронавируса жителям страны уже пришлось отказаться от празднования 9 Мая и Пасхи, что никак не повлияло на распространение инфекции, а для самих людей стало большой жертвой.

"Как Новый год встретишь – так его и проведешь! Поэтому и встречать надо соответственно этому семейному празднику. Не думайте о том, сколько гостей можно пригласить! Приглашайте всех, кого хотите видеть: семья, друзья. Хотите провести НГ вдвоем – хорошо, соберется большая семья и друзья еще – прекрасно!" – написал доктор в своем Telegram-канале.

Мясников заметил, что с точки зрения эпидемиологов людям не стоит "кучковаться", но, по его мнению, это справедливо для кроликов, а людям же нужно радоваться жизни. В противном случае население поглотят недуги в тысячу раз страшнее, чем COVID-19.

При этом врач посоветовал отказаться от празднования в ресторанах и посещения корпоративов, а также не бояться выходить на свежий воздух – по словам Мясникова, там риск заразиться коронавирусом минимален.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

24.11.2020 14:43
- гость -

Понятно.

24.11.2020 14:45
- гость -

Молодец доктор Мясников.Всё говорит к месту.

24.11.2020 14:47
- гость -

Сказочный идиот этот "доктор"

24.11.2020 14:55
АБОРИГЕН

Врач которого мы заслужили.

24.11.2020 15:00
Гость

Этот тип давно уже несёт пургу похлеще Малышевой! А что делать, надо же как то содержать живущих в Париже жену и сына, да и самому нужно на что то каждую неделю туда летать!&#128526;

24.11.2020 15:02
- гость -

У нас много родни и знакомых. Постоянно встречаемся, отмечаем все праздники и плевали на вирус! Кто то переболел, кто то может быть переболел. Ни дня не сидели на самоизоляции и не носим масок. Есть знакомые которые опасаются вируса, мы им не навязываем своих мнений, в гости не ходим, но часто созваниваемся и поддерживаем морально! Самое главное - всегда радоваться жизни и быть позитивным!

24.11.2020 15:06
Старыый

Это уже не врач! Так шоумен...

24.11.2020 15:11
A1isa

особенно ковидных приглашайте, надо же сокращать население

24.11.2020 15:18
- гость -

Лучше вечеринки проводить в ковидных центрах. И больным на радость и здоровым поддержать позитивное настроение. А то, местные тут туда не ходи, маску надень. Поповщина какая то

24.11.2020 15:25
гость

Все верно говорит!
А кто боится- может также продолжать сидеть в погребе и ныть , что все плохо!
Каждый сам выбирает как ему жить!

24.11.2020 15:27
- гость -

24.11.2020 15:00
Гость
Этот тип давно уже несёт пургу похлеще Малышевой! А что делать, надо же как то содержать живущих в Париже жену и сына, да и самому нужно на что то каждую неделю туда летать!&#128526;

Понятно) скоро, наверное, демонстрировать части тела начнет, как наши звезды.

24.11.2020 15:29
- гость -

У нас много родни и знакомых. Постоянно встречаемся, отмечаем все праздники и плевали на вирус! Кто то переболел, кто то может быть переболел.

... а кто может быть и умер, а мы веселимся дальше!)))

24.11.2020 15:35
я против!

31 декабря мы все будем звонить своим друзьям из других часовых поясов, где новый год наступает раньше, чтобы они нас успокоили и подтвердили, что 2020-й все же закончился

24.11.2020 15:41
- гость -


У нас много родни и знакомых. Постоянно встречаемся, отмечаем все праздники и плевали на вирус! Кто то переболел, кто то может быть переболел.

... а кто может быть и умер, а мы веселимся дальше!)))
Таким как вы и Алиса уже только психиатры помочь могут. Это ж надо так зациклиться. Вообще в жизни никакого позитива (((

24.11.2020 15:46
гость

Таким как вы и Алиса уже только психиатры помочь могут.

Уже не факт, что помогут

24.11.2020 15:46
Гость

Мне вот все равно кто с кем будет нг встречать, можете хоть тысячами собираться и лупиться в десна. Но в магазинах носите маски.

24.11.2020 15:46
Гость

Государство! Сделайте для стариков в бесплатном государственном телевидении канал Ретро, с советскими передачами, фильмами, спектаклями. Дайте им почувствовать себя людьми, а неподопытными крысами над которыми ежедневно проводят эксперименты и опыты лжедоктора и политики. Лишили их страны, которую они строили и в которой они были ЛЮДЬМИ, так не лишайте их жизни.

24.11.2020 16:00
- гость -

24.11.2020 15:46
Гость
Пришла очередь надеть вам кольцо в нос. Будьте добры пройдите в кабинет.

24.11.2020 16:09
Гость

24.12.2020 16.00
Гость.
Умничка довольная. Сам то веришь, что тебя вылечили, а с кольцом в носу до сих пор ходишь

24.11.2020 16:19
- гость -


24.11.2020 15:29
- гость -
Да, некоторые из знакомых умерли. Но не от ковида, а кто по возрасту, а кто и по болезни (онкология и сердце), как никак, а вторая половина жизни уже идет! Да, мы продолжаем веселится, а как иначе? Надо радоваться жизни и каждому ее дню!

24.11.2020 16:24
- гость -


24.11.2020 15:46
Гость
Как человек в возрасте - соглашусь с Вами! Для многих пожилых людей это было бы хорошо! Молодым не понять, что молодость пройдет быстро и не заметно. Дети вырастут и разъедутся, а родители будут коротать свою оставшуюся жизнь у экранов телевизора...

24.11.2020 16:38
- гость -

судя по количеству ковид-диссидентов, такого "врача" российское общество заслужило.

24.11.2020 17:14
- гость -

24.11.2020 16:19
- гость -

Да веселитесь вы как угодно и сколь угодно, только, будьте добры носить маску в общественных местах.

24.11.2020 17:50
-меcный-

24.11.2020 17:14
- гость -
Да веселитесь вы как угодно и сколь угодно, только, будьте добры носить маску в общественных местах.


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