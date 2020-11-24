Доктор Мясников посоветовал россиянам звать на Новый год как можно больше гостей

Телеведущий и врач Александр Мясников рекомендует россиянам не отказываться от празднования Нового года и советует провести праздник в большой компании родственников и друзей.
По словам Мясникова, из-за пандемии коронавируса жителям страны уже пришлось отказаться от празднования 9 Мая и Пасхи, что никак не повлияло на распространение инфекции, а для самих людей стало большой жертвой.
"Как Новый год встретишь – так его и проведешь! Поэтому и встречать надо соответственно этому семейному празднику. Не думайте о том, сколько гостей можно пригласить! Приглашайте всех, кого хотите видеть: семья, друзья. Хотите провести НГ вдвоем – хорошо, соберется большая семья и друзья еще – прекрасно!" – написал доктор в своем Telegram-канале.
Мясников заметил, что с точки зрения эпидемиологов людям не стоит "кучковаться", но, по его мнению, это справедливо для кроликов, а людям же нужно радоваться жизни. В противном случае население поглотят недуги в тысячу раз страшнее, чем COVID-19.
При этом врач посоветовал отказаться от празднования в ресторанах и посещения корпоративов, а также не бояться выходить на свежий воздух – по словам Мясникова, там риск заразиться коронавирусом минимален.
Комментарии
Понятно.
Молодец доктор Мясников.Всё говорит к месту.
Сказочный идиот этот "доктор"
Врач которого мы заслужили.
Этот тип давно уже несёт пургу похлеще Малышевой! А что делать, надо же как то содержать живущих в Париже жену и сына, да и самому нужно на что то каждую неделю туда летать!😎
У нас много родни и знакомых. Постоянно встречаемся, отмечаем все праздники и плевали на вирус! Кто то переболел, кто то может быть переболел. Ни дня не сидели на самоизоляции и не носим масок. Есть знакомые которые опасаются вируса, мы им не навязываем своих мнений, в гости не ходим, но часто созваниваемся и поддерживаем морально! Самое главное - всегда радоваться жизни и быть позитивным!
Это уже не врач! Так шоумен...
особенно ковидных приглашайте, надо же сокращать население
Лучше вечеринки проводить в ковидных центрах. И больным на радость и здоровым поддержать позитивное настроение. А то, местные тут туда не ходи, маску надень. Поповщина какая то
Все верно говорит!
А кто боится- может также продолжать сидеть в погребе и ныть , что все плохо!
Каждый сам выбирает как ему жить!
24.11.2020 15:00
Гость
Этот тип давно уже несёт пургу похлеще Малышевой! А что делать, надо же как то содержать живущих в Париже жену и сына, да и самому нужно на что то каждую неделю туда летать!😎
Понятно) скоро, наверное, демонстрировать части тела начнет, как наши звезды.
У нас много родни и знакомых. Постоянно встречаемся, отмечаем все праздники и плевали на вирус! Кто то переболел, кто то может быть переболел.
... а кто может быть и умер, а мы веселимся дальше!)))
31 декабря мы все будем звонить своим друзьям из других часовых поясов, где новый год наступает раньше, чтобы они нас успокоили и подтвердили, что 2020-й все же закончился
У нас много родни и знакомых. Постоянно встречаемся, отмечаем все праздники и плевали на вирус! Кто то переболел, кто то может быть переболел.
... а кто может быть и умер, а мы веселимся дальше!)))
Таким как вы и Алиса уже только психиатры помочь могут. Это ж надо так зациклиться. Вообще в жизни никакого позитива (((
Таким как вы и Алиса уже только психиатры помочь могут.
Уже не факт, что помогут
Мне вот все равно кто с кем будет нг встречать, можете хоть тысячами собираться и лупиться в десна. Но в магазинах носите маски.
Государство! Сделайте для стариков в бесплатном государственном телевидении канал Ретро, с советскими передачами, фильмами, спектаклями. Дайте им почувствовать себя людьми, а неподопытными крысами над которыми ежедневно проводят эксперименты и опыты лжедоктора и политики. Лишили их страны, которую они строили и в которой они были ЛЮДЬМИ, так не лишайте их жизни.
24.11.2020 15:46
Гость
Пришла очередь надеть вам кольцо в нос. Будьте добры пройдите в кабинет.
24.12.2020 16.00
Гость.
Умничка довольная. Сам то веришь, что тебя вылечили, а с кольцом в носу до сих пор ходишь
24.11.2020 15:29
- гость -
Да, некоторые из знакомых умерли. Но не от ковида, а кто по возрасту, а кто и по болезни (онкология и сердце), как никак, а вторая половина жизни уже идет! Да, мы продолжаем веселится, а как иначе? Надо радоваться жизни и каждому ее дню!
24.11.2020 15:46
Гость
Как человек в возрасте - соглашусь с Вами! Для многих пожилых людей это было бы хорошо! Молодым не понять, что молодость пройдет быстро и не заметно. Дети вырастут и разъедутся, а родители будут коротать свою оставшуюся жизнь у экранов телевизора...
судя по количеству ковид-диссидентов, такого "врача" российское общество заслужило.
24.11.2020 16:19
- гость -
Да веселитесь вы как угодно и сколь угодно, только, будьте добры носить маску в общественных местах.
24.11.2020 17:14
- гость -
Да веселитесь вы как угодно и сколь угодно, только, будьте добры носить маску в общественных местах.
Зачем?