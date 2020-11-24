"Динамо-Алтай" проиграло "Челнам"

Хоккеисты клуба "Динамо-Алтай" на своей площадке уступили "Челнам". Третий матч команд в рамках первенства ВХЛ состоялся 23 ноября на льду "Титов-Арены" и завершился поражением барнаульцев с результатом 2:4. Заброшенными шайбами в составе "Динамо-Алтай" отметились Сергей Рябухин и Денис Луканин.

Ранее 21 и 22 ноября алтайские хоккеисты дважды выиграли с результатами 7:4 и 3:1. Команда Александра Усачёва по-прежнему занимает второе место в турнирной таблице.

Во вторник, 24 ноября, команды в четвертый раз сыграют в Барнауле. Матч начнется в 15 часов. Прямую трансляцию можно посмотреть на сайте клуба "Динамо-Алтай".