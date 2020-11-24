За прошедшие 24 часа в России умер 491 пациент, зараженный коронавирусом. Это рекорд с начала эпидемии в России. Как сообщает федеральный оперштаб по мониторингу ситуации с COVID-19, общее число летальных случаев достигло 37 031.

За сутки в стране лабораторно подтвердили 24 326 новых случаев инфицирования, всего заразились 2 138 828 россиян. Лидерство по приросту удерживает Москва (+5838), второе место занимает Санкт-Петербург (+3179), третье – Московская область (+443). Алтайский край с 228 инфицированными занимает 26-е место.

С выздоровлением из больниц выписали 23 226 пациентов. Всего переболел 1 634 671 житель страны.