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В Барнауле выставили на торги заброшенное здание за 8 млн рублей

, ИА "Амител"
Строение принадлежит обанкротившейся компании "Мир развлечений"
Иллюстративное изображение / Фото: pixabay.com

Иллюстративное изображение / Фото: pixabay.com

В Барнауле выставили на продажу недостроенное здание на улице Солнечная Поляна, 20в, из-за банкротства его владельца.

Незавершенное двухэтажное строение площадью 161,8 квадратного метра принадлежит обанкротившейся фирме "Мир развлечений", пишет "Алтайская правда". Начальная стоимость составляет 8,3 млн рублей. Заявки на участие принимают до 12 декабря, а сам аукцион пройдет 21 декабря.

Двухэтажное строение, которое расположено между двумя жилыми домами, уже не первый год стоит заброшенным. За эти годы его завалили мусором и облюбовали бездомные. При этом, несмотря на незваных "жильцов", которые не соблюдают мер предосторожности, за эти годы в здании не произошло ни одного пожара.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

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