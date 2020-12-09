Построй карьеру в ВТБ: один из крупнейших банков России ищет операторов кол-центра

Банк ВТБ объявляет набор кандидатов на должность операторов контактного центра. Пройти собеседование и попробовать себя в новой профессии может каждый, кто готов быстро и качественно реагировать на вопросы клиентов и помогать им решать самые разные задачи.

Работники контактного центра могут выбрать удобный формат работы в соответствии со своим ритмом жизни: 5/2 или 2/2. Операторы получают конкурентную зарплату и ежемесячные премии. Оставить отклик на вакансию можно на сайте ВТБ.

Обязанности оператора контакт-центра ВТБ:

оперативно реагировать на входящие звонки;

давать подробные и качественные консультации;

оставаться на одной волне с клиентом и поддерживать высокий уровень сервиса;

продавать уникальные финансовые продукты банка, которые делают жизнь клиентов легче и лучше.

Требования к оператору:

Грамотная и вежливая речь. Если ты сможешь правильно доносить информацию до клиентов, профессиональный рост обеспечен.

Большое желание учиться и развиваться. В ВТБ всему научат, но результат зависит только от тебя.

Активность, коммуникабельность и большое желание работать в режиме непрерывного профессионального и финансового роста.

Позитивный настрой как в жизни, так и в работе.

В свою очередь, ВТБ предлагает официальное трудоустройство, добровольное медицинское страхование, льготные условия кредитования и корпоративную пенсионную программу. Все операторы проходят профессиональное обучение и получают возможность развития и карьерного роста в ведущем банке России. Кроме того, банк заботится о внутреннем климате в коллективе и регулярно устраивает для своих сотрудников корпоративы, спортивные мероприятия, тренинги и тимбилдинги.