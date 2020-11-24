Алтайские волонтеры спасли сотни жизней, консультируя больных по телефону

За полгода работы Центр дистанционного наблюдения за больными с коронавирусной инфекцией в Алтайском крае провел более 177 тысяч консультаций и спас сотни человеческих жизней, рассказали amic.ru в пресс-службе регионального Минздрава.

Консультации проводят не только медработники, но и профессора, преподаватели АГМУ, врачи-ординаторы и студенты, обучающиеся на врачей. Они приходят в здание центра волонтерами и работают, в среднем, по 3-4 часа в день.

В частности, ведут мониторинг состояния здоровья пациентов с вирусной пневмонией и коронавирусом, которые находятся на амбулаторном лечении, а при необходимости корректируют терапию, вызывают скорую медицинскую помощь или участкового терапевта.

"Сейчас вся система здравоохранения региона работает на износ. Наша задача – помочь первичному звену: взять часть пациентов на себя, — рассказала профессор кафедры факультетской терапии АГМУ, доктор медицинских наук Оксана Антропова. — Считаю, что Центр дистанционного наблюдения больных с коронавирусной инфекцией нужен региону и был создан своевременно. Благодаря консолидации усилий всех специалистов удается сохранить жизнь сотням жителей региона".

Она пришла в центр добровольцем две недели назад и уверена, что многие люди с медицинским образованием сделали то же самое.