Иномарка "прилегла" на бок в Барнауле, перекрыв полосу движения

ДТП произошло в районе пересечения улиц Попова и Энтузиастов в Барнауле, сообщили очевидцы в паблике Barnaul 22 в социальной сети "ВКонтакте".

На кадрах с места происшествия видно, что автомобиль иностранного производства опрокинулся на бок, перекрыв одну полосу для движения транспорта.

По словам местных жителей, это спровоцировало пробку. Согласно данным сервиса "Яндекс. Пробки" на 20:50 серьезных заторов в транспортном потоке на данном участке не отмечается.

Ранее amic.ru писал, что рейсовый автобус ПАЗ перевернулся на бок в результате столкновения с грузовиком Isuzu Forward. ДТП случилось из-за 38-летнего водителя грузового автомобиля, который не выдержал безопасную дистанцию.