Шестерых детей-заложников освободили под Петербургом

Жителя Колпино, удерживавшего в заложниках шестерых детей, уговорили сдаться правоохранителям, сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.

Убедить в этом агрессивно настроенного мужчину удалось прокурору Колпинского района. Операция завершилась без жертв. Оцепление снято.

Ранее появилась информация, что мужчина с топором удерживает собственных детей в квартире пятиэтажного дома.

Близко к себе он никого, кроме жены, не подпускал. При приближении посторонних сразу подносил нож к горлу ребенка.

Мотивы преступления предстоит установить правоохранительным органам. По предварительной информации, преступник находится в состоянии алкогольного опьянения.