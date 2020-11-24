Дмитрий Попов готов проверять каждое нарушение прав пациента

Глава регионального Минздрава Дмитрий Попов заявил, что "готов разбираться по каждому случаю нарушения прав пациента".

Об этом высказывании министра здравоохранения региона рассказал на своей странице в социальной сети Facebook барнаульский общественник Геннадий Шейда.

"Министр считает, что в настоящее время нарушения прав пациентов единичны и он готов разбираться по каждому", – написал Шейда.

Не обошли вниманием алтайские чиновники на встрече с общественниками и "панические настроения жителей региона".

Они обусловлены "пиком заболеваний, невиданным размахом пандемии и отставанием в темпах наращивания мобилизационных ресурсов системы, запаздыванием с налаживаем диалога с гражданами", пришел к выводу общественник на основании доклада "О мобилизации системы здравоохранения края в период подъема COVID-19".

Как ранее писал amic.ru, из федерального бюджета региону выделили 87 млн рублей на закупку лекарств для пациентов, которые лечатся от COVID-19 дома. Всего же в третьем квартале Алтайскому краю перечислили 367,5 млн рублей на борьбу с коронавирусом. Большая часть из них – 264 млн – предназначена для модернизации и оснащения ковидных госпиталей.