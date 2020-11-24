Такой день. Задержания в алтайском фонде и проверка "Динамо" на "договорняки"

Amic.ru – о главных событиях в Алтайском крае за 24 ноября. Без коронавируса.

Троих руководителей и двух работников благотворительного фонда "Ключ в жизнь" в Топчихинском районе задержали по обвинению в незаконном лишении свободы и похищении людей. По мнению следователей, именно такими методами велась "реабилитация" наркоманов и алкоголиков.

Конкурсная комиссия завершила второй этап отбора кандидатур на должность главы Каменского района. Претендовать на пост будут сразу 12 человек. Они прошли отбор на знание законодательства и владение информацией об экономической обстановке в районе.

РФС проверяет сведения в соцсетях об участии нескольких игроков и главного тренера "Динамо-Барнаул" в букмекерских ставках. Якобы они специально ставили на команду-соперника и участвовали в договорных матчах. Если информация подтвердится – барнаульскому "Динамо" грозят крупные штрафы и даже снятие с чемпионата России.

Миграционный отток населения Алтайского края упал вдвое. Алтайский край за девять месяцев 2020 года покинули 22 328 местных жителей (за аналогичный период 2019-го – 27 678). Из других стран и субъектов РФ на постоянное место жительство в край перебрались 21 711 человек (в 2019-м – 26 463).

Фермеры Михайловского района массово избавляются от коров. По их словам, на это толкает низкая рентабельность производства молока из-за закупочных цен, что и вынуждает владельцев продавать скот либо вырезать его на мясо.

Барнаул расположился на 14-й строчке рейтинга крупных российских городов (население более 500 тыс. человек) по качеству дорог. Всего в перечне присутствуют 37 городов. На отлично городские дороги оценили 4% респондентов, на четверку – 22%. Еще 57% считают качество дорог в краевой столице удовлетворительным, а 17% поставили твердую двойку.

Алтайкрайстат опубликовал сведения об оплате труда работников в Алтайском крае с января по сентябрь 2020 года. Среднестатистическая зарплата составила 28 695 рублей, что на 6% выше, чем годом ранее.