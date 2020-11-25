Среда, 25 Ноябрь, 10:05

Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 75,81
€ 89,89
-2°


2138828 +0
Обь
0см +30

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Новый год-2021Коронавирус на АлтаеПолезный город
Новости

Родители барнаульских школьников возмутились 20-минутными переменами

, ИА "Амител"
По словам горожан, дети слишком поздно возвращаются домой
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Родители учеников школы № 84 возмутились нововведению: перемены в учебном заведении длятся по 20 минут. Из-за этого школьники поздно возвращаются домой, а уроки заканчивают делать глубокой ночью. Об этом родители написали на странице barnaul_news в Instagram.

По словам родителей, время перемен увеличили по рекомендации алтайского Роспотребнадзора. Однако в ведомстве заявили, что впервые слышат об этом.

"Роспотребнадзор никаких рекомендаций на этот счет не давал. Да, есть правила организации учебного процесса, по которым в школе должна быть одна длинная перемена для приема пищи – не менее 20 минут. Но сколько таких перемен нужно, чтобы поели все ученики школы, решает сама организация", – цитирует "КП на Алтае" представителей ведомства.

При этом отмечается, что с сегодняшнего дня, 25 ноября, ситуацию исправят, и ученики вернутся к прежнему графику обучения.

Как уже сообщал amic.ru, ранее министр образования Алтайского края Максим Костенко рассказал, когда школьники региона вновь могут уйти на дистанционное обучение. По словам чиновника, не исключено, что это случится в январе – феврале 2021 года.

Материалы по теме

 

Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

25.11.2020 08:39
- гость -

а то что у мелких классов (5 класс) среди недели три пять уроков, причем начало со второго третьего а в субботу 6 никого не возмущает????

25.11.2020 09:10
- гость -

дети слишком поздно возвращаются домой
на 10 минут позже чем обычно?
готовы возмущаться всем на свете

в субботу 6 никого не возмущает????
нет - пусть учатся, хватит плодить неучей

25.11.2020 09:25
- гость -

А не только в школах так, но и в колледжах. К чему эти перемены по полчаса? Чтобы больше контактов было? Студенты стоят толпами, курят. Какая тут дистанция? Уж если не считаете дистант целесообразным, так хоть сведите контакты студентов, как и школьников, к минимуму. Или опять господа министры не знают об этом?

25.11.2020 09:33
Гостья

В школе 120 - две перемены по 15 мин, две по 20 мин, одна 25 мин, одна 5 мин. 25 и 20 мин на последних уроках, уже точно ни кого не кормят. Поэтому не на 10 мин п. с. 9:10, а на 40 мин!!!

25.11.2020 09:47
- гость -

а на 40 мин!!!
все вопросы именно к вашей школе, в остальных норм

25.11.2020 09:56
Зануда

в начальной школе в одной смене 12 классов, нужны 3 перемены на покормить (чтобы не было скученности в столовой), то есть 3 перемены по 20 минут (помыть руки, дойти до столовой, поесть), чего вопить-то, а потом будут говорить, что их ребенок не успел за 10-минутную перемену поесть...

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< ноябрь 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30                  
Loading...
09:55
Лжебанкир похитил у жительницы Алтайского края 120 тысяч рублей 0
09:44
ВОЗ зафиксировала рекордное число заражений коронавирусом за неделю 0
09:33
В МВД решили изменить перечень грубых ошибок при сдаче на права 0
09:14
Работающих на удаленке россиян стало в 110 раз больше 1
09:01
Инфекционист назвал людей, которые мешают выходу на плато по коронавирусу 9
08:45
Алтайский художник изобразил Человека-паука из Сибири 2
08:29
Известная алтайская актриса пожаловалась на трактор на крыше четырехэтажки. Видео 20
08:16
В Алтайском крае планируют ввести новые ковидные ограничения 22
08:02
Родители барнаульских школьников возмутились 20-минутными переменами 6
07:48
Когда откроются елочные базары в Барнауле и сколько будут стоить елки на Новый год 5
07:33
Гребной канал: сделано с любовью. Как в Барнауле готовятся к Кубку мира 2021 года 5
07:17
Барнаулец сломал основание черепа и позвоночник в результате необычного ДТП 6
07:01
Алтайский край вошел в число лидеров по высадке деревьев 2
06:49
Алтайский оперштаб разоблачил фейк об отмене масочного режима 5
06:32
Великий вождь Острова Свободы. Лучшие фотографии Фиделя Кастро 0
06:19
Житель Алтайского края вытащил жену через окно и жестоко избил 5
06:03
Ветрено и скользко. О погоде в Алтайском крае 25 ноября 0
23:51
Такой день. Задержания в алтайском фонде и проверка "Динамо" на "договорняки" 1
23:13
Дмитрий Попов готов проверять каждое нарушение прав пациента 10
22:46
Губернатор Кузбасса объявил о бесплатном проезде в автобусах 1
22:11
Инспектор ДПС отказался брать взятку у иностранца в Бийске 1
21:44
Руководство алтайского благотворительного фонда обвинили в похищениях 4
21:19
Шестерых детей-заложников освободили под Петербургом 0
20:51
Иномарка "прилегла" на бок в Барнауле, перекрыв полосу движения 0
20:21
Общественник назвал дату открытия ковидного госпиталя в "Посуда Центре" 4
19:49
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 240 0
19:19
Алтайские волонтеры спасли сотни жизней, консультируя больных по телефону 3
18:46
Не доброволец. Песков объяснил, почему Путин не привился от COVID-19 9
18:18
Мужчина с топором взял в заложники шестерых детей под Петербургом 1
17:59
На должность главы Каменского района претендуют 12 человек 1
17:47
81-летний пенсионер до смерти забил поленом знакомого 5
17:31
Срок начала предустановки российского ПО на смартфоны хотят пересмотреть 8
17:19
Алтайские фермеры вырезают скот из-за низких цен на молоко 10
17:07
Татьяна Голикова назвала сроки начала вакцинации от COVID-19 в России 6
16:55
Умер гендиректор Сибирского ФНКЦ, депутат Виктор Воробьев 0
16:43
Новое кладбище открывают в Рубцовске 3
16:29
В Горном Алтае водитель сбил снегокат с детьми и скрылся 0
16:17
В Барнауле выставили на торги заброшенное здание за 8 млн рублей 0
16:05
Королева Великобритании наделила россиянина титулом "барона Сибири" 17
15:53
Эсминец США "Джон Маккейн" пересек границу России 16
15:40
МВД утвердило изменения в водительские права и ПТС 12
15:29
В барнаульском "Динамо" скандал. РФС может снять клуб с чемпионата за договорняки 8
15:16
В России зарегистрировали новый суточный рекорд по смертности от COVID-19 1
15:05
Средняя зарплата в Алтайском крае за год выросла на 6% 15
14:54
"Динамо-Алтай" проиграло "Челнам" 0
14:41
Доктор Мясников посоветовал россиянам звать на Новый год как можно больше гостей 29
14:29
Когда Рождественский пост в 2020 году и как к нему подготовиться 3
14:18
Михаил Муромов рассказал, кто убил Игоря Талькова 13
14:03
Алтайские власти предложили создать в каждой школе собственный оперштаб по COVID-19 6
13:54
Водитель скорой помощи погиб в ДТП на Алтае 0

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.