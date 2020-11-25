Родители барнаульских школьников возмутились 20-минутными переменами

Родители учеников школы № 84 возмутились нововведению: перемены в учебном заведении длятся по 20 минут. Из-за этого школьники поздно возвращаются домой, а уроки заканчивают делать глубокой ночью. Об этом родители написали на странице barnaul_news в Instagram.

По словам родителей, время перемен увеличили по рекомендации алтайского Роспотребнадзора. Однако в ведомстве заявили, что впервые слышат об этом.

"Роспотребнадзор никаких рекомендаций на этот счет не давал. Да, есть правила организации учебного процесса, по которым в школе должна быть одна длинная перемена для приема пищи – не менее 20 минут. Но сколько таких перемен нужно, чтобы поели все ученики школы, решает сама организация", – цитирует "КП на Алтае" представителей ведомства.

При этом отмечается, что с сегодняшнего дня, 25 ноября, ситуацию исправят, и ученики вернутся к прежнему графику обучения.

Как уже сообщал amic.ru, ранее министр образования Алтайского края Максим Костенко рассказал, когда школьники региона вновь могут уйти на дистанционное обучение. По словам чиновника, не исключено, что это случится в январе – феврале 2021 года.