Родители барнаульских школьников возмутились 20-минутными переменами

Родители учеников школы № 84 возмутились нововведению: перемены в учебном заведении длятся по 20 минут. Из-за этого школьники поздно возвращаются домой, а уроки заканчивают делать глубокой ночью. Об этом родители написали на странице barnaul_news в Instagram.
По словам родителей, время перемен увеличили по рекомендации алтайского Роспотребнадзора. Однако в ведомстве заявили, что впервые слышат об этом.
"Роспотребнадзор никаких рекомендаций на этот счет не давал. Да, есть правила организации учебного процесса, по которым в школе должна быть одна длинная перемена для приема пищи – не менее 20 минут. Но сколько таких перемен нужно, чтобы поели все ученики школы, решает сама организация", – цитирует "КП на Алтае" представителей ведомства.
При этом отмечается, что с сегодняшнего дня, 25 ноября, ситуацию исправят, и ученики вернутся к прежнему графику обучения.
Как уже сообщал amic.ru, ранее министр образования Алтайского края Максим Костенко рассказал, когда школьники региона вновь могут уйти на дистанционное обучение. По словам чиновника, не исключено, что это случится в январе – феврале 2021 года.
Комментарии
а то что у мелких классов (5 класс) среди недели три пять уроков, причем начало со второго третьего а в субботу 6 никого не возмущает????
дети слишком поздно возвращаются домой
на 10 минут позже чем обычно?
готовы возмущаться всем на свете
в субботу 6 никого не возмущает????
нет - пусть учатся, хватит плодить неучей
А не только в школах так, но и в колледжах. К чему эти перемены по полчаса? Чтобы больше контактов было? Студенты стоят толпами, курят. Какая тут дистанция? Уж если не считаете дистант целесообразным, так хоть сведите контакты студентов, как и школьников, к минимуму. Или опять господа министры не знают об этом?
В школе 120 - две перемены по 15 мин, две по 20 мин, одна 25 мин, одна 5 мин. 25 и 20 мин на последних уроках, уже точно ни кого не кормят. Поэтому не на 10 мин п. с. 9:10, а на 40 мин!!!
а на 40 мин!!!
все вопросы именно к вашей школе, в остальных норм
в начальной школе в одной смене 12 классов, нужны 3 перемены на покормить (чтобы не было скученности в столовой), то есть 3 перемены по 20 минут (помыть руки, дойти до столовой, поесть), чего вопить-то, а потом будут говорить, что их ребенок не успел за 10-минутную перемену поесть...