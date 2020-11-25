Ветрено и скользко. О погоде в Алтайском крае 25 ноября

Прохладную погоду прогнозируют в Алтайском крае в среду, 25 ноября, информирует региональный Гидрометцентр.

Температура воздуха днем, согласно данным метеорологов, ожидается от -4°C до -9°C, предстоящей ночью – от -10°C до -15°C (местами – до -20°C). На большей части территории региона осадков не ожидается.

Сохранится ветер, временами его порывы будут достигать до 12 м/с. На дорогах гололедица.

В Барнауле в светлое время суток столбик термометра будет показывать от -4°C до -6°C, в темное – от -12°C до -14°C. Без осадков. Прогнозируется, что скорость ветра в краевой столице не превысит 7 м/с. Гололед может осложнить жизнь автолюбителям.