Напечатайте мне стакан. Как на Алтае работает уникальное производство по 3D-печати

Раньше для изготовления даже самых маленьких деталей и запчастей нужно было строить заводы. Большие производственные помещения, склады, многотонное оборудование и десятки или сотни рабочих. Сейчас во всем мире пластиковые изделия печатают на принтере. Да-да, небольшая машинка может в точности повторить форму и размеры любого предмета. И единственная в Алтайском крае компания, которая занимается таким производством – "Киберком". "Вау", – сказали о компании учащиеся детского технопарка "Кванториум", которые недавно приходили к ним в гости. Почему "вау" и кто вообще покупает такие детали? Рассказываем.

Юный "печатник"

Таких компаний, которые занимаются 3D-печатью, около 10 по России. Так что юным инженерам и дизайнерам из "Кванториума" очень повезло своими глазами лицезреть то, что их родители видели только в фантастических фильмах.

Ребятам показали, какое оборудование есть в компании, кто и как моделирует прототип будущего изделия и, конечно же, сам процесс – как из пластика (а точнее из пластиковой нити) делают настоящие предметы.

Но просто посмотреть – это еще полдела. Почему бы самим что-нибудь не создать? Все ребята получили от "Киберкома" предложение для проектной деятельности – разработать модель детали для промышленного станка ЧПУ. А на самой встрече показали свои таланты в конкурсе на логическое мышление.

Аубакирова Карина и Егор Дудко решили сложную головоломку за два часа (сотрудники "Киберкома" признались, что собирали ее и печатали на 3D-принтере весь день). И получили в подарок по 3D-ручке.

А это все настоящее?

Конечно, изделия, изготовленные на 3D-принтере, самые настоящие. Они, как и оригиналы, сделаны из пластика. Таких изделий в разных сферах сегодня используется огромное количество.

Например, в промышленности, автомобильном бизнесе, строительстве, медицине и ювелирных мастерских. Очень многие электромеханические приборы имеют пластиковые составляющие. И когда они выходят из строя, встает вся работа на конкретном устройстве. Чем заказывать у производителя (часто импортного), проще, быстрее и, главное, дешевле эту деталь напечатать.

"Мы можем воспроизвести копию любых пластиковых деталей для иностранного и российского оборудования", – заявили в компании.

Напечатать можно все, что угодно: сложные или редкие детали на инструменты, бытовую технику (стиральные машины, холодильники, роботы-пылесосы и так далее). Либо создать более простые предметы: уникальные чехлы для смартфонов, пластиковые инструменты, столовые приборы, стаканы и бутылки, игрушки, подставки для планшета, скребки для лобового стекла вашего автомобиля и многое другое.

Пластик выдерживает высокие и низкие температуры. Некоторые виды – до плюс 400 градусов. В воде и агрессивной среде этот материал незаменим.

Кроме того, в "Киберкоме" могут улучшить характеристики изделия: утолстить стенки, уменьшить вес, просчитать нагрузку и усилить слабое место детали.

В арсенале компании десять 3D-принтеров и 3D-сканер, при помощи которых можно сделать цифровую копию, повторить любое пластиковое изделие или запчасть.

"Многие клиенты сначала просто заказывают у нас детали. А потом проходят обучение и внедряют эту технологию на своем производстве. Мы выступаем за повсеместное внедрение инновации", – добавили в "Киберкоме".

А еще здесь работают уникальные специалисты. Этому пока не учат в вузах. Весь опыт и знания они получают в самой компании. Но такими знаниями нельзя не делиться. Организация предлагает не только изготовление, но и обучение для работников других предприятий, а также готовые принтеры и расходные материалы.

Киберком

Адрес: Барнаул, ул. Малахова, 179, 3 вход, 2 этаж

Время работы: пн-пт – с 08:30 до 17:00

Тел. +7 (3852) 20-04-24, +7-923-651-72-73

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