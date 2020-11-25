ВОЗ зафиксировала рекордное число заражений коронавирусом за неделю

Число заболевших COVID-19 в мире за неделю выросло более чем на 4 млн человек, пишет ТАСС со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Уточняется, что с 16 по 22 ноября в мире зарегистрировали 4 060 891 случай заражения коронавирусом и 67 221 летальный исход.

За этот период в Европе зафиксировали свыше 1,7 млн случаев заражения и 32,6 тыс. умерших. В Северной и Южной Америке коронавирус выявили более чем у 1,6 млн человек, свыше 22 тыс. пациентов скончались. В Юго-Восточной Азии ковидом заразились более 351 тыс. человек, а число смертей превысило 4,7 тыс.

В Африке по результатам прошлой недели зарегистрировали самые высокие темпы роста заболеваемости (на 15%) и смертности (на 30%), однако число инфицированных там сравнительно невелико. В Западно-Тихоокеанском регионе и в Восточном Средиземноморье по сравнению с прошлой неделей число новых случаев также выросло.

Ранее ВОЗ выступила с заявлением, в котором рекомендовала не использовать ремдесивир для лечения коронавируса. Как оказалось, четыре исследования не подтвердили положительного воздействия препарата.