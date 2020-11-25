"Динамо-Алтай" вновь проиграло "Челнам"

Хоккеисты клуба "Динамо-Алтай" на своей площадке повторно уступили "Челнам". Заключительный матч домашней серии в рамках первенства ВХЛ состоялся накануне, 24 ноября, в Барнауле и завершился поражением хозяев льда в упорной борьбе со счетом 1:2. Единственную шайбу в составе алтайской команды забросил Евгений Филин.

Ранее, 20 и 21 ноября, барнаульцы дважды выиграли у "Челнов" с результатами 7:4 и 3:1, а 23 ноября потерпели поражение со счетом 2:4.

Команда Александра Усачева занимает второе место в таблице первенства. Следующие поединки "Динамо-Алтай" вновь проведет против "Челнов". Матчи пройдут в Набережных Челнах 2, 3, 5 и 6 декабря.