Умерла актриса из "Улиц разбитых фонарей" и "Мажора"

В возрасте 45 лет умерла российская актриса Светлана Обидина. Об этом сообщил режиссер Алексей Герман.

"Умерла прекрасная актриса Светлана Обидина. Ужас. Недавно о ней вспоминал. Вечная память. Уже неясно – ковид, не ковид, но мрут и мрут", – написал Герман на своей странице в Facebook.

Причина смерти Обидиной не уточняется. По словам коллег, она скончалась еще 18 ноября, но семья об этом не объявляла.

Светлана Обидина известна по ролям в сериалах "Улица разбитых фонарей" (первый сезон), "Мажор-3", а также фильмах "Довлатов", "Дуэлянт" и "Петербург. Только по любви". В 1998 году ее приняли в труппу Театра-фестиваля "Балтийский дом", а после устроилась на работу в "Небольшой драматический театр" Льва Эренбурга.