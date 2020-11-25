Лжебанкир похитил у жительницы Алтайского края 120 тысяч рублей

51-летняя жительница Бийска пострадала от действий телефонных мошенников и обратилась к правоохранителям, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

По данным полиции, горожанке позвонил незнакомец и представился сотрудником банка. Он сообщил, что неизвестные подали заявку на замену привязанного к ее карте номера телефона, для отмены которой необходимо совершить ряд манипуляций.

Во время разговора женщина установила на телефон приложение для удаленного доступа и продиктовала пароли. В итоге с ее трех карт списали 119 500 рублей.

Ранее сообщалось, что обнальщики из Барнаула помогли преступной группе украсть 4 млн рублей на Ставрополье.