Гастроэнтеролог, диетолог Ирина Бережная посоветовала поставить на новогодний стол отечественные яблоки. По ее словам, в них мало углеводов, но много витаминов и микроэлементов, что позитивно скажется на иммунитете.

"Учитывая эпидемиологическую обстановку, стоит выбирать фрукты с меньшим количеством углеводов и с большим количеством витаминов. И на первом месте будут стоять наши российские яблоки средней полосы. Нужны сорта длительного хранения, их можно съесть на Новый год. Такие, как антоновка", – сказала Бережная в интервью "Радио 1".

Эксперт добавила, что нелишними на новогоднем столе будут и цитрусовые. И хоть в них меньше витамина C, чем в яблоках, такие фрукты "очень по-новогоднему выглядят". Однако нужно помнить, что грейпфрут и сок из него препятствует усвоению некоторых лекарственных препаратов.

А вот экзотические фрукты лучше попробовать до праздника, поскольку возможны аллергические реакции. Осторожнее стоит быть с бананами и виноградом. Первые очень калорийны за счет большого содержания сахара и крахмала, а второй также может вызвать аллергию, если употреблять с вином.

При этом врач заверила, что отказываться от каких-то продуктов в Новый год не обязательно, главное – это умеренность.

Ранее врач-эндокринолог Зухра Павлова предупредила, что фрукты могут привести к развитию ожирения и цирроза печени.