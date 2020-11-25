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Малый бизнес в Алтайском крае получит налоговые послабления в 2021 году

, ИА "Амител"
Предприниматели боялись, что после отмены ЕНВД им придется закрывать дело или "уходить в тень"
Фото: altai-ter.er.ru

Фото: altai-ter.er.ru

Накануне очередной сессии Алтайского Заксобрания прошло заседание фракции "Единая Россия". Партийцы предложили ряд поправок в два региональных закона – о налоговых каникулах для индивидуальных предпринимателей и о патентной системе налогообложения. Изменения должны снизить налоговую нагрузку на часть малого бизнеса, сказано на сайте реготделения ЕР.

Первая группа изменений продлевает налоговые каникулы для начинающих предпринимателей на упрощенном и патентном налогообложении. Вторая поправка предоставляет значительной части малого бизнеса возможность вместо упраздняемого ЕНВД перейти на патентное налогообложение.

Поправки инициировали губернатор Алтайского края и фракция "Единой России" в АКЗС. Была создана рабочая группа во главе с депутатом Андреем Осиповым. Он рассказал, что поддержать малый бизнес было необходимо как из-за пандемии, так и в связи с отменой ЕНВД, из-за чего налоговая нагрузка на предпринимателей в 2021 году сильно возрастала.

"Категории малого бизнеса, для которых мы проработали снижение налоговой нагрузки, это часто микробизнес, иногда самозанятость, когда каждая копейка на счету. Но поправки касаются около половины всех ИП, работающих сегодня на ЕНВД, а также часть предпринимателей на УСН. Они смогут воспользоваться патентами с меньшей, даже чем прежде, налоговой нагрузкой. Важно, чтобы такие предприниматели не уходили в тень, а главное, не теряли доход. Кроме того, мы выбирали для поддержки именно те виды деятельности, которые в том числе актуальны для села и малых городов", – отметил Осипов.

На заседании фракции ЕР выступил начальник управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Александр Евстигнеев. Он рассказал об изменениях в патентной системе налогообложения. В частности будет пересмотрено действующее разделение муниципалитетов, исходя из размера потенциально возможного годового дохода предпринимателей.

"Мы предлагаем установить эту дифференциацию в зависимости от количества проживающих на территории людей. При этом для последней, шестой группы населенных пунктов, численность жителей которых не превышает 500 человек, установить минимальный ПВГД, уменьшенный почти на 70 % от базового уровня в Барнауле. Тем самым мы делаем закон более справедливым для предпринимателей, учитывая реальную ситуацию с уровнем доходов населения, потребительским спросом и сопутствующими издержками при ведении бизнеса в разных территориях края", – резюмировал Евстигнеев.

Депутат АКЗС, руководитель предпринимательского объединения "Деловая Россия" в Алтайском крае Юрий Матвейко заявил, что бизнес-сообщество региона ждало этих поправок – по патентной и упрощенной системе налогообложения и льготам на налогооблагаемую базу: "Очень важно, что в Алтайском крае стали работать в направлении снижения налоговой нагрузки на бизнес. Мы знаем, что в следующем году эта работа будет продолжена совместно с Минфином края".

Председатель регионального отделения Ассоциации молодых предпринимателей России, депутат АКЗС Сергей Лямин подчеркнул, что среди тех, кого затрагивают поправки, много начинающих бизнесменов. Поэтому сообщество положительно оценивает инициативу единороссов. "Но важно продолжить эту работу, ведь на сегодняшний день осталась проблема торговли маркированными и лицензионными товарами. Здесь мы должны заняться понижением налоговых ставок по упрощенной системе налогообложения для наиболее пострадавших отраслей с отменой ЕНВД, – говорит Лямин.

Поправки в налоговое законодательство будут рассмотрены на сессии АКЗС 27 ноября. После их принятия они начнут действовать с 1 января 2021 года.

Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

Комментарии

25.11.2020 12:06
- гость -

И в итоге опять НОЛь, это только предложили и то для пиара партии, решений НЕ принято, и ни каких снижений нагрузки а пямое повышение в 3-5 раз, аренда 1кв---1500---2300 и доходность ставят с того же 1кв--1800 это чем торговать надо??????

25.11.2020 12:12
гость

Самая лучшая льгота - арест ОПГ налоговой по крышеванию НДС в АК !!! ХВатит разорять честных плательщиков НДС ! Мы уже готовы выходить на митинги и пикеты - ноль реакции от силовиков и налоговой!

25.11.2020 12:21
гость

Или надо дойти по недосбору до Саратовской области - где резко сократился сбор налогов, потому что стричь некого стало - все свои!!!

25.11.2020 12:34
- гость -

Эти умники просто глумятся, ставят доходность 1кв---1800 плюсом к этому аренда 1кв--1500--2300, это какие же выручки в Барнауле, везде онлайн кассы и доходы видно что они в разы меньше, и отговорки что доходность высчитана верно просто плевок в лицо

25.11.2020 12:40
УСН по регионам

Как снижен налог по УСН в регионах относительно стандартных 6% "доходы" и 15% "доходы минус расходы":
Вологодская обл 2% доходы, 5% доходы минус расходы
Республика Бурятия 1% доходы, 6% доходы минус расходы
Ульяновская обл 1% доходы, 4% доходы минус расходы
Архангелькая обл 4% доходы, 8% доходы минус расходы
Республика Хакасия 4% доходы, 7% доходы минус расходы
Мурманская обл 1% доходы, 5% доходы минус расходы

Алтайский край пока что 6% налогов с доходов и 15% с доходов минус расходы.
Самый богатый регион, самые высокие налоги

Видимо, надо регистрировать ИП у соседей, там налоги меньше...

25.11.2020 12:45
- гость -


25.11.2020 12:34
- гость -
везде онлайн кассы и доходы видно что они в разы меньше

бизнесы разные.
кое-где обороты большие, но маржинальность крошечная.
Типа, миллион через кассу прогнал, но твои с них всего 30 тысяч, остальное ушло другим исполнителям и/или на закуп материалов.
Сам работаю в компании, в которую вложено около 30 млн руб., оборот более 50 млн в год, а прибыль на ЕНВД порядка 2-3 млн в год.
Прибыль сейчас 6-9% от капитала в год. Если налоги увеличат, выгоднее будет тупо в банк положить, ничем не заниматься, не иметь головной боли (кроме того что банк может лопнуть). Но тогда придется уволить сотрудников и просто закрыть компанию...

25.11.2020 13:02
- гость -

нашли время, на ЕНВД кое-как выживаем. Ума не хватает отложить хотя бы до небольшой стабилизации. А то как народ кошмарить- так ЧС, а как тупые решения вводить - так все ОК

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