Накануне очередной сессии Алтайского Заксобрания прошло заседание фракции "Единая Россия". Партийцы предложили ряд поправок в два региональных закона – о налоговых каникулах для индивидуальных предпринимателей и о патентной системе налогообложения. Изменения должны снизить налоговую нагрузку на часть малого бизнеса, сказано на сайте реготделения ЕР.

Первая группа изменений продлевает налоговые каникулы для начинающих предпринимателей на упрощенном и патентном налогообложении. Вторая поправка предоставляет значительной части малого бизнеса возможность вместо упраздняемого ЕНВД перейти на патентное налогообложение.

Поправки инициировали губернатор Алтайского края и фракция "Единой России" в АКЗС. Была создана рабочая группа во главе с депутатом Андреем Осиповым. Он рассказал, что поддержать малый бизнес было необходимо как из-за пандемии, так и в связи с отменой ЕНВД, из-за чего налоговая нагрузка на предпринимателей в 2021 году сильно возрастала.

"Категории малого бизнеса, для которых мы проработали снижение налоговой нагрузки, это часто микробизнес, иногда самозанятость, когда каждая копейка на счету. Но поправки касаются около половины всех ИП, работающих сегодня на ЕНВД, а также часть предпринимателей на УСН. Они смогут воспользоваться патентами с меньшей, даже чем прежде, налоговой нагрузкой. Важно, чтобы такие предприниматели не уходили в тень, а главное, не теряли доход. Кроме того, мы выбирали для поддержки именно те виды деятельности, которые в том числе актуальны для села и малых городов", – отметил Осипов.

На заседании фракции ЕР выступил начальник управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Александр Евстигнеев. Он рассказал об изменениях в патентной системе налогообложения. В частности будет пересмотрено действующее разделение муниципалитетов, исходя из размера потенциально возможного годового дохода предпринимателей.

"Мы предлагаем установить эту дифференциацию в зависимости от количества проживающих на территории людей. При этом для последней, шестой группы населенных пунктов, численность жителей которых не превышает 500 человек, установить минимальный ПВГД, уменьшенный почти на 70 % от базового уровня в Барнауле. Тем самым мы делаем закон более справедливым для предпринимателей, учитывая реальную ситуацию с уровнем доходов населения, потребительским спросом и сопутствующими издержками при ведении бизнеса в разных территориях края", – резюмировал Евстигнеев.

Депутат АКЗС, руководитель предпринимательского объединения "Деловая Россия" в Алтайском крае Юрий Матвейко заявил, что бизнес-сообщество региона ждало этих поправок – по патентной и упрощенной системе налогообложения и льготам на налогооблагаемую базу: "Очень важно, что в Алтайском крае стали работать в направлении снижения налоговой нагрузки на бизнес. Мы знаем, что в следующем году эта работа будет продолжена совместно с Минфином края".

Председатель регионального отделения Ассоциации молодых предпринимателей России, депутат АКЗС Сергей Лямин подчеркнул, что среди тех, кого затрагивают поправки, много начинающих бизнесменов. Поэтому сообщество положительно оценивает инициативу единороссов. "Но важно продолжить эту работу, ведь на сегодняшний день осталась проблема торговли маркированными и лицензионными товарами. Здесь мы должны заняться понижением налоговых ставок по упрощенной системе налогообложения для наиболее пострадавших отраслей с отменой ЕНВД, – говорит Лямин.

Поправки в налоговое законодательство будут рассмотрены на сессии АКЗС 27 ноября. После их принятия они начнут действовать с 1 января 2021 года.