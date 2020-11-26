Официально зима еще не наступила, но погода за окном шепчет: "Надевай уже все самое теплое". Быть одновременно и стильной, и тепло одетой – одна из проблем, с которой сталкиваются, наверное, все девушки. С головным убором все еще сложнее: кто-то и вовсе от него отказывается, ограничиваясь капюшоном или палантином. Однако зима в России такова, что без шапки в некоторые дни никак. Самые модные головные уборы этой зимы – в нашей подборке.

Фото: pixabay.com, pexels.com, fashionapp.ru